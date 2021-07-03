Dehşet anının görüntüsü ortaya çıktı
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Dehşet anının görüntüsü ortaya çıktı

Dehşet anının görüntüsü ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edirne'de sel sularına kapılmamak için tutunduğu direkte elektrik akımına kapıldığı iddia edilen kişinin tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Edirne'de sel sularına kapılmamak için tutunduğu direkte elektrik akımına kapıldığı iddia edilen kişinin tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Ürkütücü o anların görüntüsü ortaya çıktı.

Edirne'de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışı sebebiyle sokaklarda su taşkınları yaşandı. Edirne'nin Nişancıpaşa Mahallesi Çokalca Camii sokak üzerinde şiddetli su akıntısına kapılan genç, doğalgaz borusuna tutundu. O esnada henüz nereden kaynaklandığını belli olmayan şekilde elektrik akımına kapıldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılan gencin tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.

O anlar kameraya yansıdı

Elektrik akımına kapılan gencin, elektrik akımına kapılmadan önce sel sularının içinde yürüdüğü de çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarına kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde gencin suda yürüdüğü daha sonra baygın halde suyun içinde yattığı görülüyor.

Olayın tanıklarından Ayça Top, suyun içinde hareketsiz duran bir kişi görünce 112'yi aradığını söyledi. - EDİRNE

Dehşet anının görüntüsü ortaya çıktı
Dehşet anının görüntüsü ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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