Deha: Pıcasso National Geographic'te Başlıyor!

91 yıllık hayatının 80 yılını kariyerine adayarak 50.000'den fazla çalışma üreten ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso, çalkantılı evlilikleri, sayısız gönül ilişkisi ve sürekli değişen politik ve kişisel dostluklarına yansıyan tutkulu ve amansız karakteriyle 20'inci yüzyılın en etkili sanatçılarından biriydi.

Kendini sürekli olarak yenileyen Picasso, sınırları zorlayan sanatsal dışavurumuyla dehasını da ortaya koyuyordu. Bir göçmen olarak hayatını sürdüren İspanyol ressamın sanata adanmış karmaşık hayatını ve modern sanata katkılarını ekranlara getiren DEHA: PICASSO, 22 Nisan'dan itibaren her pazar saat 21.00'de National Geographic'te izleyicileriyle buluşuyor.

Ünlü oyuncu Antonio Banderas'ın Picasso'ya hayat verdiği yapımda Alex Rich ise ünlü ressamın gençliğini canlandırıyor. Çekimleri geçen yıl başlayan DEHA: PICASSO, Málaga'da sanatçının doğduğu ev, vaftiz edildiği kilise ve gençliğinde ilham kaynağı olan arena da dahil Piccaso'nun gerçekten yaşadığı ve çalıştığı mekanlarda çekiliyor.

171 ülkede ve 45 dilde yayınlanacak olan DEHA: PICASSO, 22 Nisan Pazar günü saat 21.00'de iki bölüm arka arkaya, devamında da her pazar saat 21.00'de National Geographic'te izleyicileriyle buluşuyor.