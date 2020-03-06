Deha Bilimlier: Demet Akalın'la barıştık
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Deha Bilimlier: Demet Akalın'la barıştık

Ünlü sanatçı Deha Bilimlier geçtiğimiz gün Muamma Ataşehir'de muhteşem bir performansa imza attı. 2 saat program yapması gereken Bilimlier, programını tam 1 saat daha uzatarak, 3 saat boyunca mekana gelenleri coşturdu

06.03.2020 11:43 | Son Güncelleme: 06.03.2020 11:43
Deha Bilimlier: Demet Akalın'la barıştık

'Ona madilik yaptım arkamdan tek kelime bile etmedi'

'la yaşadığı küslüğü soran basın mensuplarına Muamma 'de yanıt veren Bilimlier; "Demet'le Yekten şarkısı yüzünden küsmüştük ancak geçen hafta sahnede benim gururumu okşayan şeyler söyledi. 'Madilik yaptım ona, ona rağmen arkamdan tek bir kelime etmedi. Çok düzgün çocuk. Çok ayıp ettim' dedi. Öyle barıştık" diye konuştu.

Kaynak: Snob Magazin

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