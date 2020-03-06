Deha Bilimlier: Demet Akalın'la barıştık

06.03.2020 11:43 | Son Güncelleme: 06.03.2020 11:43

'Ona madilik yaptım arkamdan tek kelime bile etmedi'

Demet Akalın'la yaşadığı küslüğü soran basın mensuplarına Muamma Ataşehir'de yanıt veren Bilimlier; "Demet'le Yekten şarkısı yüzünden küsmüştük ancak geçen hafta sahnede benim gururumu okşayan şeyler söyledi. 'Madilik yaptım ona, ona rağmen arkamdan tek bir kelime etmedi. Çok düzgün çocuk. Çok ayıp ettim' dedi. Öyle barıştık" diye konuştu.



