Deha Bilimlier: Demet Akalın'la barıştık
Ünlü sanatçı Deha Bilimlier geçtiğimiz gün Muamma Ataşehir'de muhteşem bir performansa imza attı. 2 saat program yapması gereken Bilimlier, programını tam 1 saat daha uzatarak, 3 saat boyunca mekana gelenleri coşturdu
'Ona madilik yaptım arkamdan tek kelime bile etmedi'
Demet Akalın'la yaşadığı küslüğü soran basın mensuplarına Muamma Ataşehir'de yanıt veren Bilimlier; "Demet'le Yekten şarkısı yüzünden küsmüştük ancak geçen hafta sahnede benim gururumu okşayan şeyler söyledi. 'Madilik yaptım ona, ona rağmen arkamdan tek bir kelime etmedi. Çok düzgün çocuk. Çok ayıp ettim' dedi. Öyle barıştık" diye konuştu.