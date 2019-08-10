10.08.2019 10:26

'Değnekçilere' para ödemek istemeyen taksiciye saldırı iddiası

Taksicilerin gece yarısı 'değnekçilik' isyanı

Taksici ile 'değnekçiler' arasında para kavgası kamerada

İSTANBUL - Bakırköy-İncirli Metrobüs durağında aracına müşteri alan taksi sürücüsü, iddiaya göre kendisinden para isteyen değnekçilere karşı çıktığı için saldırıya uğradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken duruma isyan eden taksi sürücüsü, "Adamlar, kralı gelse burada bizden izinsiz müşteri alamaz' dediler, bu durum birçok noktada var" dedi.

Olay, önceki gün gece saatlerinde Bakırköy-İncirli Metrobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksici Celil Aydın, aracına müşteri almak için İncirli Metrobüs durağına yanaştı. Kadın müşteriyi aracına alan Celil Aydın'ın yanına gelen iki değnekçi, para istedi. Para vermeyen ve değnekçilerle tartışan taksici, arabada müşterisi olduğu sırada saldırıya uğradığını iddia etti. Yaşanan arbedenin ardından araçtan çıkan taksi sürücüsü Celil Aydın, şahıslara tepki göstererek şikayette bulunacağını söyledi.

Taksicilerin para ödediğini telefon kaydında kabul ediyor

Saldırı sonrasında cep telefonunu çıkartarak değnekçileri görüntülemeye çalışan taksici, polis de çağırdı. Taksicinin çektiği görüntülerde şahıslardan biri taksi sürücüsünün yanına yaklaşarak hem kendisine hem de polislere hakaret ediyor. Şahıslardan biri taksi sürücüsünün üstüne yürüdüğü görülürken, 'buradaki taksiciler size para veriyor, öyle mi? Sorusuna, "Aynen öyle" yanıtını verdiği görülüyor. Diğer vatandaşların araya girmesiyle, tartışma son bulurken ticari taksi sürücüsü Aydın, şikayetçi olacağını belirterek, olay yerinden ayrılıyor.

Gece saatlerinde aynı yere giden sürücü Celil Aydın, şahısların yakalanması için durumu polise bildirdi. Polisi geldiğini fark eden 'değnekçiler' olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Taksici ise, durağın yanındaki büfe işletmecisine tepki göstererek, şüphelileri 'kaçırtmakla' suçladı. Bunun üzerine gelen polis ekipleri de, büfe işletmecisine tepki göstererek, 'biz neyiz burada, bize haber vermiş, sen niye karışıyorsun' diyerek tepki gösterdi.

"Kralı gelse yolcu alamaz deyip, bana ve polise küfür ettiler"

Arabanın içinde kadın yolcu varken saldırıya uğradığını ileri süren taksi sürücüsü Celil Aydın, "Şu noktada yolcu bekliyordu, el kaldırdı ve durdum. Kadını yolcuyu almaya çalıştım, bavulu vardı onu bagaja yerleştirdim. Sonra iki şahıs dedi ki, 'buradan yolcu alamazsın' dedi. Ben de burası durak değil, yolcu el kaldırmış, istediğim yolcuyu alabilirim. Dedi ki, 'kralı buradan yolcu alamaz. Burada taksiler var, taksilerimiz var, bunların haricinde kimse yolcu alamaz' dedi. Bu konuşma esnasında, iki kişi birden 'yürü git lan buradan' gibi ağır, hakaretvari konuşarak, arabanın içine daldılar. Ön camdan arabanın içine daldılar ve bir arbede çıktı. Kadın yolcu, korkarak arabanın içinden ağlayarak, koşup kaçtı. Bunun üzerine sinirlendim, polisi aradım ve onları videoya çekmeye başladım. Kendileri zaten görüntülerde bana, ağza alınmayacak, galiz, ağır, kesinlikle hiç kimsenin kabul edemeyeceği küfürler ederek, diyorum ki, polisi çağırdım. Polise de küfür ediyor. Bana küfür ediyor, tehdit ediyor" dedi.

"Burası durak değil, bu adamların resmiyeti yok, ranta çevirmişler"

İstanbul'un böyle merkezi bir yerinde böyle şeylerin yaşanmasının inanılmaz olduğunu belirten Aydın, benzer olayın birçok merkezi noktada olduğunu savundu. Defalarca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa'yı aradığını ancak bir çözüm bulamadığını belirten Aydın, sürekli kavga ettiğini ve bu tür şeylere maruz kaldığını kaydetti.

Aydın, "İnanılmaz bir şey, burası İstanbul'un göbeği, İncirli Metrobüs durağı. Bakırköy burası. Birkaç tane ya da sayılarını bilmiyorum. Bu adamlara para veren, bu adamlarla iş birliği yapan taksiler, gasp etmiş. Yoldan geçen taksi buradan yolcu alamıyor. Niye, atıyorum 15 tane araba birleşmişler, bu adamlara 'haraç' veriyorlar. Bunun karşılığında bu adamlar, onlar adına burayı parsellemiş. Ticari taksiler normal taksi, çalışanlarını tanımıyorum, hiçbir şekilde durak değil. Hiçbir şekilde İSPARK, durak değil, taksi durağı değil, sadece metrobüs durağına yakın olan merkezi bir konum. Burası taksi müşterilerinin olduğu bir yer. Dolayısıyla bir rant var, iki tane gaspçı burayı gasp ediyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA