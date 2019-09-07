Değiştirilen tüp alev aldı, ev ve ahır kül oldu

07.09.2019 21:56

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde değişim sırasında alev alan tüp evi ve ahırı kül etti.



Olay, saat 17.00 sularında Altıntaş'a bağlı Yeşilyurt köyünde Ekrem Uzunca ait evde meydana geldi. Evdeki tüpün değiştirildiği sırada tüp aniden alev aldı. Çıkan yangın sonucu ev kısa sürede alevlere teslim olurken, alevlerin evin hemen yandaki ahırda sıçraması ve vatandaşlar tarafından ahırdaki hayvanlar ise son anda kurtarıldı. İhbar üzerine gelen Orman ekipleri yanan eve kısa sürede müdahale etti. Ev ve ahırı kullanılmaz hale geldi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA