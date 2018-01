Değiştirilen sigorta trafonun alev alev yanmasına neden oldu

MARDİN - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bazı şahısların termik manyetik şalteri söküp, yerine standart dışı ve aşırı yüke rağmen atmayacak türden sigorta taktıkları trafo alev alev yandı.

Edinilen bilgilere göre, Mazıdağı ilçesine bağlı Kocakent Mahallesi'ni besleyen 250 KW gücündeki trafoya müdahale eden şahıslar, kapağı kırarak standartlara uygun biçimde takılan ve trafoyu koruyan termik manyetik şalteri söktü. Şahıslar, elektrikli ısıtıcılar nedeniyle oluşan aşırı yük sebebiyle zaman zaman atan eski şalterin yerine, standart dışı ve aşırı yüke rağmen atmayacak türden bir sigorta taktı. Dicle Elektrik Dağıtım ekiplerinin duruma müdahale etmesine ve trafoya standartlara uygun sigorta takma çabasına ise mahalle sakinleri engel olarak, "Standartlara uygun dediğiniz sigorta sürekli atıyor. Her seferinde elektriklerimiz kesiliyor, istemiyoruz" diye zorluk çıkardı. Bunun üzerine bir süre sonra aşırı yük nedeniyle ısınan ve vatandaşın müdahalesi yüzünden koruma devresi iş görmeyen trafo, bir anda alev alev yanmaya başladı. Elektrikli ısıtıcıların en yoğun kullanıldığı akşam saatlerinde aşırı ısınma yüzünden çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın, mahallede korkuya da neden oldu. Yangın, Dicle Elektrik ekiplerinin enerjiyi kesmesinin ardından itfaiyenin müdahalesi ile söndürülebildi.

"Yapılan suçtur"

Dicle Elektrik Dağıtım yetkilileri, trafoları aşırı yük nedeniyle ısınmaya karşı koruyan sigortalara kesinlikle müdahale edilmemesi gerektiğini bildirdi. Trafolara ve onları koruyan sistemlere müdahale edilmesinin son derece tehlikeli olduğunu da kaydeden yetkililer, "Yapılan hem suçtur, hem insafsızlıktır. Halkımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye atan bu tür müdahaleleri kabul etmemiz mümkün değildir. Bu sebeple sorumluların cezalandırılması için adli mercilere suç duyurusunda bulunduk. Trafolara yetkililer dışında kimsenin müdahale etmemesi ve elektrik tüketiminin azaltılması gerekmektedir" dedi.