Değişken Faizli Tahvilin Yeniden İhracında Net Satış 739.7 Milyon Lira
Hazine'nin değişken faizli tahvilin yeniden ihracında net satış 739.7 milyon lira, ortalama fiyat 98.761 lira olarak gerçekleşti.
Hazine'nin değişken faizli tahvilin yeniden ihracında net satış 739.7 milyon lira, ortalama fiyat 98.761 lira olarak gerçekleşti.
Hazine'nin Şubat ayı borçlanma programı çerçevesinde düzenlediği, 6 Ağustos 2025 itfalı, 6 yıl vadeli, altı ayda bir kupon ödemeli değişken faizli tahvili yeniden ihalesinde nominal teklif ise 1 milyar 132 milyon lira oldu.
İhale öncesi Hazine rekabetçi olmayan tekliflerde (ROT) 850 milyon lirası piyasa yapıcı bankalardan (PY), 975 milyon lirası kamudan olmak üzere 1 milyar 825 milyon lira borçlanma gerçekleştirdi.
Hazine Şubat ayında toplam 22.8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 10.5 milyar lirası piyasadan, 4.5 milyar lirası kamudan, 2 milyar lirası da kira sertifikası ihracı yoluyla toplam 17 milyar liralık iç borçlanma programlıyor. - İstanbul