“Değişimi başlatmanın tam zamanı”
BUSİAD Başkanı Ergun Hadi Türkay, bir değişim döneminden geçildiğini belirterek, "Teknolojiyi kullanarak, değişimi başlatmanın, verimli, hızlı cevap verebilen, güçlü ve esnek olan bir yapıya ulaşmanın tam zamanı" dedi.
17.02.2020 11:28 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:28
BUSİAD Başkanı Ergun Hadi Türkay, bir değişim döneminden geçildiğini belirterek, "Teknolojiyi kullanarak, değişimi başlatmanın, verimli, hızlı cevap verebilen, güçlü ve esnek olan bir yapıya ulaşmanın tam zamanı" dedi.
Kaynak: Dunya.com