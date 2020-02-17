“Değişimi başlatmanın tam zamanı”

17.02.2020 11:28 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:28

BUSİAD Başkanı Ergun Hadi Türkay, bir değişim döneminden geçildiğini belirterek, "Teknolojiyi kullanarak, değişimi başlatmanın, verimli, hızlı cevap verebilen, güçlü ve esnek olan bir yapıya ulaşmanın tam zamanı" dedi.