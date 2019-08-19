19.08.2019 13:44

21-22 EYLÜL 2019, BOLU - ABANT -(ABANT PALACE HOTEL)

16 yıldır gelenekselleşen ve her ay ülkemizin eşsiz doğal yörelerinde gerçekleşen Uluslararası Farkındalık Festivallerinin Eylül ayı durağı Abant Gölü kıyıları. Natürel bir haftasonu geçirmek; doğayla iç içe nefes, biyoenerji, farkındalık çalışmaları yapmak; stresi, öfkeyi, korkuyu, depresyonu hayatınızdan çıkarıp atmak için harika bir etkinlik.

"Değişime Kalbini Aç" temasıyla hazırlanan festival, "en değerli" kendinizi ve hayatınızı değiştirme gücünün ellerinizde olduğunu farketmeniz için düzenleniyor. O tatlı değişim hevesini, doğanızdaki muazzam gücü ve kararlılığı yakalayacaksınız! Değişim Uzmanları diyor ki: İyileşmek, yenilenmek, değişmek ve mutlu olmak için tek yapmanız gereken sadece değişime kalbinizi açmak ve kendi doğanızın muazzam gücünü doğru yönetmek.

Abant gölü milli parkındaki etkinlikte "değişim teknikleri"ni uyguladıkça, otların üstünde çıplak ayak yürüyüp, yuvarlanmak, dingin göl manzarasında yeniden ve yeniden değişime kalbinizi açmak isteyeceksiniz. İster ailenizle ister özgürce tek başınıza! Çayır, çimen, göl, çam ormanları, bol oksijen ve sağlıklı bir mutfak eşliğinde. Kaçırmayın!

FESTİVALDE NELER VAR?

Enerji Merkezi Çalışmaları:

Özgüven, Yaratıcılık, İçsel Güç ve Saf Sevginin geliştirilmesine yönelik 4 özel çalışma! Fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal olarak dengeye ulaşmak,farkındalığı yükseltmek için!

Değişim Programları

Öfkeyi Dönüştürme Sanatı: Öfkeyi fark etme, kaynağını anlama ve sevecenliğe dönüştürme!

Korkuyu Aşma Sanatı: Felç edici korku duygusunu aşma ve doyasıya yaşama sevinci!

Stres Yönetimi: Strese neden olan olaylara ve durumlara verilen tepkileri doğallıkla yönetme becerisi!

Depresyondan Özgürleşme Sanatı: Yaşama sevinci tükendiğinde karanlığa gömülmek yerine, yaşama daha fazla tutunma gücü!

Kaynak: Bültenler