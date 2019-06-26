“Değişime direnen değil, değişimi yöneten kurumlar olmalıyız”
BEBKA tarafından Bursa Valiliği koordinasyonunda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı iş birliğiyle 24 Nisan'da başlayan 'Rekabet ve Kalkınma İçin Kamuda Değişim ve Dijital Dönüşüm Seminerleri' dizisinin sonuncusu da gerçekleştirildi.
BEBKA tarafından Bursa Valiliği koordinasyonunda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı iş birliğiyle 24 Nisan'da başlayan 'Rekabet ve Kalkınma İçin Kamuda Değişim ve Dijital Dönüşüm Seminerleri' dizisinin sonuncusu da gerçekleştirildi.
Kaynak: Dunya.com
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