Üniversitemiz tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda, "Değişim ve Değer Yolculuğu Olarak Girişimcilik" konulu konferans gerçekleştirildi.

Programa konuşmacı olarak, İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Torlak katıldı.

Torlak, değişim nedir, girişimci nedir ve girişimcinin nitelikleri konularından oluşan sunum gerçekleştirdi.

Girişimcinin değişimin bazen keşfedicisi bazen de tetikleyicisi olduğunu ifade eden Torlak, "Pazarlarda gezip malını satmaya çalışan da bugün küçücük bir ofis ve hatta odasından bütün dünyaya açılan da, zaman zaman emekleyen, düşse de kalkıp yoluna devam edebilen, iş adamı, yönetici, çalışan ve öğrenciler de aslında birer girişimcidir. " dedi.

Torlak, hatalarımızdan da ders alarak denemeyi sürdürmek, yani değişim yolculuğumuzu devam ettirebilmek ve girişim yolculuğumuzu kişisel, toplumsal ve ahlaki değerleri gözeterek sürdürebilmemiz gerektiğini belirterek girişimcinin niteliklerini şöyle sıraladı: "Vizyon/hayal sahibi olmak, öngörü yeteneğini geliştirmek, cesareti kaybetmemek. "

Değerli girişimcinin dürüst, adil, paylaşımcı ve sosyal girişimciliği önemsemesi gerektiğini de söyleyerek kariyer yolculukları ile girişimcilik yolculuklarını eş zamanlı geliştirmeleri gerektiği konusunda gençlere tavsiyelerde bulunan Torlak, "Adım atacağınız herhangi bir çalışmada başarısız olsanız da yeniden deneyin, asla pes etmeyin. " diyerek konuşmasını tamamladı.

Programın sonunda, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman günün anısına İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Torlak'a hediye takdim etti.

RTEÜ BASIN

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