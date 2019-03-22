Değişen İş Güvenliği Yönetmeliği İçin Sanayiciler Uyarıldı

Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması ile ilgili Mart 2019'da güncellenen yönetmelik hakkında düzenlenecek'Proses Emniyeti Sempozyumu' ilgili detaylar organize edilen toplantı ile aktarıldı. Toplantıda değişen yönetmelik ve yapılacak olan sempozyum hakkında bilgiler verildi. Yönetmelik kapsamında, sanayiciler büyük kaza senaryolarını ve bu durumlar karşısında acil eylem planlarını da hazırlayacak.

Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması ile ilgili Mart 2019'da güncellenen "Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik", şirketlerin güvenlik raporlarını ve büyük kaza önleme politika belgelerini hazırlamalarını gerektiriyor. Yönetmelik kapsamında, sanayiciler büyük kaza senaryolarını ve bu durumlar karşısında acil eylem planlarını da hazırlayacak.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ayhan Zeytinoğlu ile Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi Düzenleme Kurulu Başkanı ve Dyo İnşaat Boyaları Fabrika Direktörü Hasan Şerefhan, İstanbul'da bir otelde, güncellenen yönetmelikle ilgili sanayiciyi bilinçlendirmek amacıyla 9-10 Nisan tarihlerinde Kocaeli Bilişim Vadisi'nde düzenlenecek Proses Emniyeti Sempozyumu hakkında bilgi vermek üzere bir araya geldi.

"AB üyesi olan Bulgaristan ve Romanya'dan daha iyi durumdayız"

Ayhan Zeytinoğlu, çevreye yönelik alınan önlemlerin AB katılım müzakereleri kapsamında başladığını ancak bu sürecin en etkin şekilde yönetilmeye devam ettirildiğini aktardı. Zeytinoğlu, gelinen noktada özellikle 2007'den beri AB üyesi olan Bulgaristan ve Romanya'dan daha iyi durumda olduğumuzu gözlemlediğini de belirtti. Zeytinoğlu şöyle devam etti: Türkiye imalat sanayinin yüzde 13'ünü üreten ilimiz için çevre, iş sağlığı ve güvenlik konuları diğer illere göre daha öncelikli konu. Özellikle de kimya, otomotiv, metal ve plastik gibi ağır ve tehlikeli sektörlerde önemli pay sahibi olduğumuzu düşünecek olursak; çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konularında birçok proje ve ilk uygulama ilimizden başlayarak Türkiye yayıldığını hatırlatmak isteriz".

Zeytinoğlu, çevre ve proses güvenliği ile ilgili birçok projeye imza attıklarına da dikkat çekerek bu konuda yaptıklarını şöyle özetledi: "1989 yılında Apel Projesi'ni başlattık, kapalı çevrim telsiz sistemiydi. O dönemde bugünkü cep telefonları yoktu. 25 yıldır Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri'ni düzenleyerek çevrenin korunması için katkıda bulunan sanayi kuruluşlarını teşvik ediyoruz. Büyük kaza risklerinin azaltılması için SEVESO Direktifleri konusunda da 2013 yılından beri önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda; bilgilendirme toplantıları, seminerler ve uzun soluklu eğitimler düzenledik. İki yıldır da Kocaeli Sanayi Odası olarak Kontrol Medya ile hayata geçirdiğimiz Proses Emniyeti Sempozyumu ile tüm Türkiye'deki sanayicileri bu konuda bilgilendirmek için çalışıyoruz".

"Şirketler, güvenlik raporlarını ve büyük kaza önleme politikaları belgelerini hazırlamak zorunda"

Kurumsal firmalar uzun zamandır yeni yönetmeliğe hazırlandıklarını hatırlatan Hasan Şerefhan, "Fakat sektörde bu konuda hiç haberdar olmayan kuruluşların olduğunu da düşünüyoruz. Yükümlükler şöyle: Şirketler öncelikle güvenlik raporlarını ve büyük kaza önleme politikaları belgelerini hazırlamak zorunda. Çevrenin korunmasını sağlayan eylem planlarını, diğer adıyla Türkiye Afet Müdahale Planı'nı yine tanımlamalılar.Güvenlik Yönetim Sistemi, sanayiciler için son derece önemli. Bu sistemin acil durumlarda nasıl hareket etmesi gerektiğini de bu yönetmelik sayesinde öğrenmiş olacaklar. Bu konuda firmalar bir takım senaryolar oluşturmak zorunda. Tüm ilgili firmaların Mart 2019 itibarıyla hayata geçen yeni yönetmeliğe uyumları zorunlu. Bu yönetmeliğe uyulmadığı takdirde cezalar hatta işletmeyi kapatmaya kadar giden bir takım yaptırımlar söz konusu. Sanayicilerin bu yönetmeliğe uyum sağlamsı için insan gücüne ve kaynağa ihtiyacı var. Bununla birlikte teknik bilgi ve donanım gereksinimleri oluşacak ve sanayici için çok ciddi bir sınav olacaktır. Bu konuda özellikle KSO'nun ve Kocaeli Sanayi Bölgesi'nin de liderlik yaptığını söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

"Yapılan işler ve yatırımlara bağlı olarak 1-15, milyon TL'lik yatırım ihtiyacı doğabilir"

SEVESO Direktifleri'nin hayata geçirilmesi için önemli bir yatırımın yapılması söz konusu olduğuna dikkat çeken Şerefhan, "Çünkü tesislerin büyüklüğüne ve alınan güvenlik tedbirlerine göre değişiklik gösterse de tesis büyüklüğüne, yapılan işler ve yatırımlara bağlı olarak 1-15, milyon TL'lik yatırım ihtiyacı doğabilir. Bu kasamda KSO olarak sanayicilerimizin bu yönetmeliğe uyum sağlaması, yine sanayicilerin bu yönetmelikle çevreye ve yönetmeliğin yükümlüklerini yerine getirebilmesi için proses güvenliği ve süreçleri iyileştirmek için bir destek paketi talebimiz oluyor. Bu anlamda sanayicilerimiz, uluslararası pazarda rekabet edebilmesi için bu süreçte kamu, üniversite ve sanayi kuruluşlarında birlikte hareket etmesini çok önemli görüyoruz" diye konuştu.

"İlk etapta etkilenen 383 üst seviye ve 390 da alt seviye kuruluş bulunuyor"

Türkiye gelinde bu yönetmelikten ilk etapta etkilenen 383 üst seviye ve 390 da alt seviye kuruluşun bulunduğu bilgisini veren Şerefhan, "Bu kurumlara proses güvenliği süreç iyileştirme olarak destek paketinin ilk etapta bu kurumlara verilmesi, teşvik desteğinde öncelik tanınmasında sanayi odası olarak beklediğimiz bir çalışma" dedi.

Ayrıca Şerefhan, Proses Emniyeti Sempozyumu'nda bu yeni yönetmelikle sanayicilerin hangi tedbirleri nasıl alması gerektiğini, endüstriyel tesislerde yaşanan patlamalarla gündeme gelen basınçlı ekipmanlar konusunu ve proses emniyetinde dijital dönüşümün önemini tartışacaklarını bildirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA