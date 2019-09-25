Değişen iklimle yükselen deniz seviyesi ve buzulların erimesine karşı hangi önlemler alınabilir?

Değişen iklimle yükselen deniz seviyesi ve buzulların erimesine karşı hangi önlemler alınabilir?

H¨ükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) okyanusların ve kriyosfer yani dünyayı kaplayan buz tabakasının şu anki durumu ve geleceğini değerlendiren raporunda mücadele için önerilerini açıkladı

25.09.2019 22:30
Değişen iklimle yükselen deniz seviyesi ve buzulların erimesine karşı hangi önlemler alınabilir?

Buzullar eriyor, deniz seyiyesi yükseliyor, okyanuslar ısınıyor ve yaşanan ısınma okyanusların daha asitli ve daha az üretken olmasına nenden oluyor. Kıyılarda yaşanan aşırı hava koşulları daha da sertleşme eğiliminde.


H"ükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) okyanusların ve kriyosfer yani dünyayı kaplayan buz tabakasının şu anki durumu ve geleceğine ilişkin yayımladığı çarpıcı raporda durumu bu şekilde özetliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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