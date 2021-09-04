"Değişen Eğitimde Etkili Roller" Erasmus+Projesi ile öğretmenler Avusturya'da
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"Değişen Eğitimde Etkili Roller" Erasmus+Projesi ile öğretmenler Avusturya'da

'Değişen Eğitimde Etkili Roller' Erasmus+Projesi ile öğretmenler Avusturya'da
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Erasmus+Projelerinden biri olan "Değişen Eğitimde Etkili Roller" başlıklı eğitim personeli hareketliliği kapsamında 75. Yıl Karabük Anadolu Lisesi'nden 6 öğretmen Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gönderildi.

Erasmus+Projelerinden biri olan "Değişen Eğitimde Etkili Roller" başlıklı eğitim personeli hareketliliği kapsamında 75. Yıl Karabük Anadolu Lisesi'nden 6 öğretmen Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gönderildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, projenin ev sahibi ortağı merkezi Viyana'da bulunan "Bilim Bildung&Integratıon&Moblitat" eğitim kurumuna giden öğretmenler Yalçın Aksoy, Sevda Çam, Tuncay Mutlu, Leyla Pehlivan, Sevil Gürsoy ve Nuran Uzun çeşitli konularında bilgi ve deneyim paylaşımında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş hazırlanan projelerle 2021-2022 döneminde yaklaşık 200 civarında öğrenci ve personelin yurt dışı proje hareketliliğine katılarak yurtdışı deneyimi kazanma ve farklı uygulamaları tanıma fırsatı bulacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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