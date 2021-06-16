Değirmenönü Mahallesi'nde Su Kesintisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün içme suyu iletim hatlarında yapacağı çalışmalar nedeniyle 17 Haziran'da Değirmenönü Mahallesi'nde su kesintisi yapılacaktır.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün içme suyu iletim hatlarında yapacağı çalışmalar nedeniyle 17 Haziran'da Değirmenönü Mahallesi'nde su kesintisi yapılacaktır. 16. 06. 2021 Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün içme suyu iletim hatlarında yapacağı çalışmalar nedeniyle su kesintisine gidilecektir. Bu kapsamda, 17 Haziran 2021 Perşembe günü 09: 00- 20: 00 saatleri arasında Değirmenönü Mahallesi'nde planlı su kesintisi yapılacaktır. Mahalle sakinlerinin kesintilerden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecektir. . Benzer Başlıklar

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Kaynak: Habermetre