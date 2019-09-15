Değirmendere şehitleri anıldı

15.09.2019 20:18

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde, 27 yıl önce PKK'lı teröristlerce Değirmendere Köprüsü'nde şehit edilen 5'i güvenlik korucusu 9 kişi, mezarları başında anıldı.

Kozluk'taki Değirmendere Köprüsü'nde 15 Eylül 1992'de, PKK'lı teröristlerce minibüse düzenlenen saldırıda şehit olan güvenlik korucuları Razzo Demir, Cuma Demir, Hasan Demir, Nazmi Çelik, Halit Güldü ile siviller Cemal Demir, Ceyhan Karataş, Emin Yurdakul, Ahmet Durmaz, şehit edilişlerinin 27'nci yılında düzenlenen törenle anıldı.

Saldırının düzenlendiği Değirmendere Köprüsü'nde yapılan anma programına İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Selim Kasacı, İlçe Emniyet Müdürü Hayrullah Altıparmak, Batman Şehit Aileleri ile İnsan Hakları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Demir, şehitlerin yakınları ile çok sayıda kişi katıldı.

Değirmendere Köprüsü'nde terör örgütü PKK aleyhine slogan atan katılımcılar daha sonra şehitlerin kabirlerinin bulunduğu Kozluk ilçesine bağlı Geçitaltı köyündeki mezarlıkta mevlit okuyup dua etti.

Kaynak: DHA