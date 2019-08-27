27.08.2019 18:19

Değirmendere'de mermer ocağı eylemi

İzmir'in içme suyunu sağlayan Tahtalı Barajı havzasının yakınındaki Değirmendere Mahallesi sınırları içine kurulmak istenen mermer ocağı için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile firma yetkilileri tarafından düzenlenen halkın katılım toplantısı, mahalle sakinleri tarafından protesto edildi. Eyleme CHP'li vekiller de destek verdi.

Tarım ve hayvancılığın yanı sıra seracılıkta ünlenen Menderes'in kırsal mahallelerinden Değirmendere Karaintepe mevkisinde, bir şirket tarafından kurulmak istenen mermer ocağı için çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlatıldıktan sonra bugün kahvehanede halkın katılım toplantısı düzenlendi. Aynı zamanda İzmir'in içme suyunu sağlayan Tahtalı Barajı havzasına yakın bölgede kurulması planlanan mermer ocağına karşı çıkan, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan mahalle halkı, 'Doğa insansız da yaşar, insan doğasız yaşayamaz', 'Mermer tozları ile kanser hastalığı saçmayın, damperli kamyonlarla ölüm saçmayın, bizleri açlığa ve göçe zorlamayın', 'Ekoloji ekonomiye feda edilmez' dövizleri taşıdı. Mahalle sakinlerinden Şerife Ayşe Yenal, Biz köyümüzün daha güzel olmasını istiyoruz. Doğa harikası, çok güzel bir yer. Burada kazı yapıp, doğamızı mahvedecekler. Ne sera olur ne bahçe. Mahallemiz mahvolur. Tozun içinde kalırız. O nedenle istemiyoruz dedi.

'AĞAÇ KESMEMEK İÇİN KÖMÜR YAKIYORUZ'

Pakize Candan da Arazilerimiz önce baraj yapılmak için alındı. Şimdi de ormanımız, yeşilimiz giderse bizim hayatımız da gider. Bir şeyimiz kalmaz diye konuştu.

Değirmendere'de yaşayanların geçimlerini seracılıkla sağladığını anlatan Meryem Küt de Biz ormanlarımız yabana gitmesin, diye kömür yakıyoruz. Ormanımız boşa gitmesin, diye dağdan odun getirmiyoruz. Hayvancılık bitti. Çocuklarımızı, torunlarımızı burada büyütmek istiyoruz. Gelip de rant için ormanlarımızı yakmasınlar dedi.

MİLLETVEKİLLERİ DE DESTEK VERDİ

Eyleme destek veren CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Dünyanın cennet köşelerinden biri burası. Burada insanlar ağaçların dallarını kesmemek için kömür yakıyorlar. Tarım yapılıyor, sebzecilik var. Havası, suyu ve koruma altında olan bir Tahtalı Barajı var. Mermer ocakları açıldığında sanıyorum en büyük tehlike, baraja olacak. Gençler mahalleyi terk etti. Ocaklar açıldığında tozdan dolayı vatandaşlar da bölgeyi terk edecek. Mermer ocaklarını durdurmamız gerekiyor diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır ise şunları söyledi

İzmir'in birçok bölgesi köstebek yuvasına dönmüş durumda. Maden aramak için verilen ruhsatlar nedeniyle İzmirlinin oksijen alacağı ormanları yok oluyor. Burada da mahallenin her yeri orman. İnsanlar yaşadıkları alanlara sahip çıkmaya çalışıyor. Çok haklı bir tepki.

Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Kayalar da proje sahasının Tahtalı Barajı havzasına çok yakın bölgede olduğunu belirterek, Mermer ocağının kurulacağı bölge ayrıca sit alanında kalıyor. İzmir'in içme suyu da buradan gidiyor. Tarımsal alanlarımız zarar görüyor. Maden ocağının kurulması halinde tarım alanları zarar görecek. Zaten gençler hep göç etti, bu göçlerin daha fazla artmasını istemiyoruz. Burada birçok tarımsal ürün yetiştiriliyor. Açılmak istenen taş ve mermer ocakları Menderes'i çok kötü etkiliyor. O nedenle açılmasını istemiyoruz diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, halk katılmadığı için toplantıyı gerçekleştiremedi. Mahalle sakinleri, protestonun ardından dağıldı.

Kaynak: DHA