Değirmende susamı öğütüp tahin üretiyor, alan bir daha alıyor Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçeleri arasından geçen uluslararası İpek Yolu üzerinde kurulan değirmeninde öğütülen susamlardan tahin üretiliyor.

Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçeleri arasından geçen uluslararası İpek Yolu üzerinde kurulan değirmeninde öğütülen susamlardan tahin üretiliyor. Nerdüş Deresinden açılan kanaldan getirilen suyla çalıştırılan değirmenden üretilen tahinler, yol kenarında satılıyor.

Tarihi uluslararası İpek Yolunda kurulan değirmen, Nerdüş Deresinden açılan kanaldan getirilen suyla çalışıyor. Burada susamlar öğütülerek tahin haline getiriliyor. Değirmende susamları öğüten Salih Sinan, ürettiği tahinleri de yol kenarında satıp aile geçimini sağlıyor. 13 nüfusa bakan Salih Sinan, Türkiye ve Irak'ı birbirine bağlayan tarihi uluslararası İpek Yolu üzerindeki değirmende kuşaklardır devam eden bir mesleği yaşatmaya çalışıyor. Değirmende, teknolojik gelişmelere yenik düşmeden üretilen tahine vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

"Su değirmeninde tahin yapıyoruz"

Köylerinde eskiden değirmenlerinin olduğunu dedesinin ve babasının da değirmen işini yaptığını belirten 51 yaşındaki Salih Sinan, "Biz de bu mesleği sürdürmek için geçen sene değirmenimizi buraya kurduk. Bu eski malzemeleri bulmakta zorlandık. Çevredeki vatandaşlar susamlarını getirdiler, biz de onlara tahin yaptık. Vatandaşların getirdiği susamların 10'da birini kendi masrafımız için aldık. Biz de satın aldığımız susamları burada tahin yapıp satıyoruz. Yaptığımız tahin hiçbir katkı maddesi yok, doğaldır. Buradaki susamlar gübresizdir. Biz burada soyup, yıkayıp, ocakta kızartıyoruz. Suyun gücüyle su değirmeninde tahin yapıyoruz. Teknoloji veya elektrik ile çalışan hiçbir şey yok. Yenilen gıdaların arasında en faydalısı bundan başka bir şey kalmamış. Eski dönemlerden faydalı olan bir tek bu kaldı" dedi.

Günde 120 kiloya kadar üretip kilosunu 35 liradan satıyor

Aracını satıp değirmeni yaptığını ifade eden Sinan, "Aracımı sattım bu değirmeni kurdum. Artık geçimimi bununla yapıyorum. Toplam 13 çocuğum var. 7 tanesi okula gidiyor. İki tanesi üniversite okuyor. Bir tanesi Van'da bir tanesi de Şanlıurfa'da okuyor. El emeği ile işlettiğimiz bu su değirmen sayesinde geçimimizi yapıyoruz ve çocukların okul masraflarını karşılıyorum. Bir günde 120 kilo tahin üretebiliyoruz. Tahinin kilosunu da 35 liradan satıyoruz. Vatandaşlar tahinimizden çok memnun. Ne kadar yapsak bile yetiştiremiyoruz. Doğal olduğu için vatandaşlar çok rağbet gösteriyor. Cizre, Silopi ve çevre ile ve ilçelerden almaya geliyorlar. Tarihi uluslararası yolu kullanan vatandaşlar da alıyorlar. Özellikle su değirmenimiz İpek Yolu üzerinde olduğu için Irak'a gidip gelen şoförler çok alıyor. Buradaki üretim şekli doğal, üretilen tahinin kokusu, tadı, lezzeti çok güzel" diye konuştu.

Babasının yanında tahin üretiyor

Babasının yanında meslek öğrenen Nurettin Sinan dedelerinin de bu işi yaptığını söyledi. Nurettin Sinan, "Bu değirmen su ile çalışıyor. Bölgede tek su değirmeni olduğu için vatandaşlar çok tercih ediyorlar. Ürettiğimiz tahinin kilosunu 35 liraya satıyoruz. 24 saatte 110-120 kilo üretebiliyoruz. Eskiden vatandaşlar elektrik ortamında üretilen tahini Irak'tan alıyordu. Değirmeni yaptığımızdan beri kimse yurt dışından almıyor. Artık bizi tercih ediyorlar. Alanlar çek memnun kalıyor. Zaten organik, doğal tahindir. Dedelerimizden kalan bu eseri yaşatmak istiyoruz. Bizim geçim kaynağımız bu taş değirmenidir. Okula giden 7 kardeşimin eğitim masraflarını ve aile geçimini bu değirmenden karşılıyoruz" şeklinde konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA