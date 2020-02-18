Değirmencilerin yeni rotası Latin Amerika

18.02.2020 13:19 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:19

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, Latin Amerika'nın dünyada tahıl üretimi, tüketimi ve değirmencilik konusunda önemli bir konumda yer aldığını belirtti.