Haberler » Ekonomi » Değirmencilerin yeni rotası Latin Amerika - Ekonomi

Değirmencilerin yeni rotası Latin Amerika

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, Latin Amerika'nın dünyada tahıl üretimi, tüketimi ve değirmencilik konusunda önemli bir konumda yer aldığını belirtti.

18.02.2020 13:19 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:19
Değirmencilerin yeni rotası Latin Amerika

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, 'nın dünyada tahıl üretimi, tüketimi ve değirmencilik konusunda önemli bir konumda yer aldığını belirtti.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler