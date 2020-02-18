Değirmencilerin yeni rotası Latin Amerika
Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, Latin Amerika'nın dünyada tahıl üretimi, tüketimi ve değirmencilik konusunda önemli bir konumda yer aldığını belirtti.
18.02.2020 13:19 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:19
Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, Latin Amerika'nın dünyada tahıl üretimi, tüketimi ve değirmencilik konusunda önemli bir konumda yer aldığını belirtti.
Kaynak: Dunya.com