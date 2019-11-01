Değirmenciler Antalya'da buluştu

01.11.2019 14:18

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, bu yılı 2 milyar dolarlık ihracatla tamamlamayı amaçladıklarını belirterek, "Türk değirmen makine sektörü olarak gelecek yıl 2,6 milyar dolar, 2023 yılında ise 7 milyar dolarlık ihracat yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Demirtaşoğlu, DESMÜD tarafından bir otelde düzenlenen, "2. Dünya Değirmen Teknolojileri Konferans ve Sergisi"nin açılışında yaptığı konuşmada, dernek olarak üyeleri bir araya getiren organizasyonları çok önemsediklerini ve bu tip etkinlikleri gelenekselleştirmek istediklerini söyledi.

Organizasyonun ilkini Antalya'da düzenlediklerini dile getiren Demirtaşoğlu, DESMÜD'ün değirmencilik sektörünü temsil eden tek sivil toplum kuruluşu olduğunu bildirdi.

Demirtaşoğlu, dernek üyesi firmaların, ülkenin makine ihracatının yüzde 25'lik kısmını tek başına yapmasına ve dünyada lider olmasına rağmen, Türkiye'de sektörün pek bilinmediğini ifade etti.

"Türk değirmenlerinin yüzde 95-97'si ihraç ediliyor"

Güçlü Ar-Ge'siyle yüzde 100 yerli ve milli üretim olan Türk değirmen makinelerinin 135 ülkede un öğüttüğü bilgisini veren Demirtaşoğlu, Türk bayrağını dalgalandıran firmalara teşekkür etti.

Demirtaşoğlu, DESMÜD'ün kurulduğu 2017 yılında 1,35 milyar dolarlık, geçen yıl da 1,62 milyar dolarlık ihracata imza attığını belirterek şunları söyledi:

"DESMÜD olarak bu yılı 2 milyar dolarlık ihracat kapasitesiyle tamamlamayı amaçlıyoruz. Gelecek yıl 2,6 milyar dolar, 2023 yılında ise 7 milyar dolarlık ihracat yapmayı hedefliyoruz. Türkiye'de imalatı yapılan değirmen ve sektör makinelerinin yüzde 95-97'si ihraç ediliyor."

Dernek olarak ihracatın yanında istihdama da büyük katkı verdiklerini vurgulayan Demirtaşoğlu, "Değirmencilik sektörü bugün doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 300 bin kişiye istihdam sağlıyor. Gelecekte ihracatımızla birlikte istihdam oranlarımızı da katlayarak artırmak istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye un ihracatında lider

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Eren Günhan Ulusoy, Türkiye'nin dünyada un ihracatında 2014 yılından bu yana lider olduğunu ve bu başarının ülkede üretilen değirmen makinelerinin kalitesinden kaynaklandığını söyledi.

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği (Türkiyem-Bir) Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Karakuş da Türkiye'de yılda yaklaşık 25 milyon ton yem üretildiğini bildirdi. Ülkedeki yem üretiminin, artan nüfusla birlikte çoğalmaya devam edeceğini belirten Karakuş, gelecek yıllarda ölçeği büyük fabrikaların pazarda daha fazla yer bulacağını bildirdi.

Yabancı firma ve dernek temsilcilerinin konuşmalarının ardından açılan sergide DESMÜD üyesi firmalar ürünlerini tanıttı.

Kaynak: AA