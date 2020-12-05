Değirmenci; "Sendikamızın efsanevi liderini hayırla yad ediyorum"

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 6 Aralık 1997'de hayatını kaybeden Özçelik-İş Sendikasının efsanevi lideri eski genel başkan Metin Türker'i vefatının 23. yıldönümünde rahmet ve minnetle yad etti.

Genel Başkan Değirmenci yaptığı yazılı açıklamada, "Sendikamız için, Türk sendikal yaşamı ve Karabük için ortaya koyduklarıyla ve bizlere miras olarak bıraktığı değerleriyle, Sendikamızın merhum lideri Metin Türker'i, vefatının 23. yılında bir kez daha minnetle anıyor, kendisine Yüce Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yaşanan Covid-19 virüs salgını ve sokak çıkma yasakları nedeniyle Özçelik-iş Sendikası Eski Genel Başkanı Türker'i, bu yıl mezarı başında anamayacaklarını kaydeden Değirmenci, "Ülke olarak içerisinde bulunduğumuz zorlu koşullar nedeniyle mezarı başında yad edemediğimiz liderimiz Metin Türker'in vefatının üzerinden yıllar geçmesine rağmen bizler, yine bugün uzaktan da olsa onu hayırla, dualarla yad ediyoruz. Onu, hayırla yad etmemizi sağlayan şey ise bizlere bıraktığı o değerli emanetleridir. Birbiri ardına geçen yıllar, bizlere, insanların gelip geçici olduğunu fakat geride bıraktığı eserleriyle kalıcı olabileceğini gösterdi" diye açıklamada bulundu.

"Örnek insan, liderimiz Metin Türker, ülkemizin ve Karabük'ün çok zor zamanlardan geçtiği dönemde sahneye çıkarak, elini taşın altına koymuştur" diyerek Türker'in sendikal anlayışına da değinen Genel Başkan Değirmenci, "O günkü şartlarda aldığı kararlar ve attığı adımlar onu bugün bir kere daha haklı çıkarmıştır. Şimdilerde, ülkemiz ekonomisinin lokomotif bir kuruluşu olan ve binlerce kişiye istihdam sağlayan Kardemir'i, o dönem tabir-i caizse ipten almıştır. Sadece işçilerin değil, tüm halkın desteğini alarak, sendikacılık nasıl yapılır, bir sivil toplum örgütü nasıl olunur, herkese göstermiştir. Sevgili genel başkanımız Türker, o dönem, ekmek kapısına, işyerine nasıl sahip çıkılır herkese göstermiştir. Eğer ki sendikacılığın bir okulu olsaydı, onu ayrı bir ders olarak okutmak gerekirdi. Bizlere emaneti olan Özçelik-İş Sendikası, bugün çalışma hayatında önem bir sivil toplum kuruluşu olma özelliğini sürdürüyor. Bugün, biz de onun bizlere emanet ettiği bayrağı hakkıyla taşıyarak, geride bıraktığı değerleri kendimize ilke edinerek, yolumuza devam ediyoruz. Haklı mücadelesiyle yalnız bizlere değil, tüm sendikal yaşamın içinde yer alanlara örnek olan Metin Türker'i bir kez daha hayırla yad ediyor, kıymetli ailesine, sevenlerine başsağlığı, kendisine Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı