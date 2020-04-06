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İşçi, Ekonomi

Değirmenci'den işçi maaşlarına "İşsizlik Fonu'ndan destek" talebi

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, "Kısa çalışma ödeneğinden gelen gelir, giderlerimizin sadece belli bir kısmını karşılamıştır.

06.04.2020 23:14 | Son Güncelleme: 06.04.2020 23:14
Değirmenci'den işçi maaşlarına

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, "Kısa çalışma ödeneğinden gelen gelir, giderlerimizin sadece belli bir kısmını karşılamıştır. İşsizlik Fonu'ndaki paranın, işçinin kara gün parası olduğu düşünüldüğünde maaşlarda yaşanan yüzde 40'lık azalma da yine bu fondan karşılanabilir. Bu nedenle acil bir çözüm beklentisinde olduğumuzun bilinmesini istiyoruz" talebinde bulundu.

Değirmenci, kısa çalışma ödeneğine başvuran firmalarda işçilerin maaşlarındaki tüm kayıpların gerek Milli Dayanışma Kampanyası'ndan gerekse başka fonlardan karşılanmasını talep ettiklerini açıkladı.

"Ülke genelinde üretimin sekteye uğradığı böylesi zorlu bir süreçte istihdamda sürekliliğin sağlanması ve işten çıkarmaların önlenmesi için uygulama koyulan kısa çalışma ödeneği yerinde bir hamle olmuştur" diyen Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan Değirmenci, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Hükümet yetkililerine bu hayati uygulama için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Fakat kısa çalışma ödeneği, sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak hesaplanıyor. Ayrıca kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemiyor. Dolayısıyla aldığı brüt ücret miktarına göre bir sigortalı, bin 752 lira ile 4 bin 381 lira arasında bir kısa çalışma ödeneği alıyor. Bu uygulama bir nebze de olsa yaramıza merhem oluyor. Fakat özellikle metal sektörü gibi ağır iş kollarında alınteri akıtan çalışanların işinin ağırlığı ve normal dönemdeki kazancı göz önüne alındığında bu ödeneğin kazancımızın yüzde 60'ını değil, yüzde 100'ünü kapsaması gerektiğini düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımızdan ve Hükümetimizden beklentimiz bu yöndedir" dedi.

Cumhurbaşkanı tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'nda biriken paradan bu talebin karşılanabileceğini de ifade eden Değirmenci, "Her bir işçi mevcut koşullardaki kazançlarına göre planlama yapmış, ayağını ona göre yorganına uzatmış, bugün gelinen noktada ise kısa çalışma ödeneğine başvuran firmalarda çalışan işçilerin maaşlarında neredeyse yarı yarıya bir azalma olmuştur. Kısa çalışma ödeneğinden gelen gelir, giderlerimizin sadece belli bir kısmını karşılanmıştır. İşsizlik fonundaki paranın işçinin kara gün parası olduğu düşünüldüğünde maaşlarda yaşanan yüzde 40'lık azalma da yine bu fondan karşılanabilir. Bu nedenle acil bir çözüm beklentisinde olduğumuzun bilinmesini istiyoruz" diyerek işçilerin talebini dile getirdi.

"Kronik hastalığı olan işçilerin de mağduriyeti giderilmeli"

65 yaş ve üstü çalışanlar ile kronik rahatsızlığı olan işçilerin de salgından korunmak için işe gidemediğini kaydeden Değirmenci, bu kişilerin de kısa çalışma ödeneği kapsamına alınarak mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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