Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği Genel Başkanı Demirtaşoğlu, sanayicinin durumunu...
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Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği Genel Başkanı Demirtaşoğlu, sanayicinin durumunu...

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, "Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 elbette sanayicileri de etkiledi, ancak bizler üretmeye devam ederek, ülkemize fayda sağlamaya devam ettik" dedi.

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği Genel Başkanı Demirtaşoğlu, sanayicinin durumunu...
24.08.2020 11:31 | Son Güncelleme: 24.08.2020 11:35

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, "Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 elbette sanayicileri de etkiledi, ancak bizler üretmeye devam ederek, ülkemize fayda sağlamaya devam ettik" dedi.

DESMÜD Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, gündeme dair yaptığı yazılı açıklamada küresel bir sorun olan Covid-19 salgınının Türkiye ve dünyada etkisini hala sürdürdüğünü belirterek, "Yıl başında belirlediğimiz hedeflerimize doğru ilerlerken hiç hesapta olmayan ciddi bir hastalıkla mücadele içerisine girdik. Bu süreçte kimi ülkeler büyük zarar görürken, ülkemiz gerçekleştirdiği tasarruflarla bu sıkıntılı süreci oldukça iyi yönetiyor. Ancak yurt dışına çıkışların kapatılması, bizim gibi ihracat yapan iş insanları oldukça etkili. Fakat bu süreçte ellerimizi bağlayıp oturmadık. Üretmeye ve ülkemize değer katmaya devam ettik" ifadelerini kullandı.

"Teşvikler bizleri rahatlattı"

Açıklamasında, pandemi sürecinin başlamasının ardından, hemen sonra devletin bir dizi önlem paketi açıkladığını, bunlardan en önemlisi Kısa Çalışma Ödeneği olduğunu bildiren Zeki Demirtaşoğlu, açıklamasında şunları bildirdi:

"Bizler istihdam oluşturan kişiler olarak devletimizin bu tasarrufunu oldukça olumlu karşıladık. Çünkü, bu dönemde işlerimiz bir dönem durma noktasına gelmişti, ancak KÇÖ desteği bizlere ciddi anlamda nefes aldırdı. Biz istihdam oluştururken, hiçbir çalışanımıza kısa vadeli çalışan olarak bakmıyoruz. Amacımız hem ülke ekonomisine katkı sunmak hem de işsizlik konusunda devletimize yardımcı olmak."

"Türkiye dünya genelinde ilk beşte"

Sanayi üretimi ile ilgili de açıklamalarda da bulunan DESMÜD Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Haziran'da aylık yüzde 17.6 arttı. Türkiye, Sanayi Üretimi Endeksi Haziran ayı rakamlarına göre ise, Avrupa'da birinci sırada yer aldı. Türkiye'den sonra ikinci Macaristan üçüncü İspanya oldu. Açıklanan istatistiklere göre Türkiye, dünya genelinde en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri oldu. Bu rakamlar bile ülke ekonomimizin ne kadar sağlam ve sağlıklı olduğunu gösteriyor" dedi.

Türkiye'nin durumu ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Demirtaşoğlu, "Değirmen sektöründe dünyada lider konumda olan ülkemiz, yeni atılımlarla da dünyadaki yerini daha da sağlamlaştırıyor. Kimi ülkelerin yeni adımlarımızdan rahatsız olması da ülkemizin ne kadar iyi ve başarılı işler yaptığının bir göstergesidir. Bugün baktığımızda MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimizin ortaya çıkardığı 320 milyar metreküplük doğal gaz kaynağı sonrası konuşulanlar ülkemizin ne kadar doğru yolda olduğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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