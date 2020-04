Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği Başkanı Demirtaşoğlu: "Gıdaya ulaşmada sıkıntımız... Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, "Covid-19 ile mücadelemiz devam ediyor.

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, "Covid-19 ile mücadelemiz devam ediyor. Ülke olarak iyi bir sınav veriyoruz. Bu sürede de üretimi durdurmuyor, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gıda tedarik sürecini aksatmıyoruz" dedi.

Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, yaptığı açıklamada gıda ürünlerine ulaşmada herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını, covid-19 ile mücadelede eden diğer ülkelerde yaşanan gıda krizi, Türkiye'de söz konusu bile olmadığını belirterek, "Bereketli Anadolu toprakları bugüne kadar bizi hiç aç bırakmadı. Bugün baktığımızda market raflarındaki doluluk oranı normal seviyelerde. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanımız, Ticaret Bakanımız ve İçişleri Bakanımız başta olmak üzere, devletimizin ilgili kurum ve kuruluşlarımız ciddi bir çalışma yürütüyor ve fırsatçılara göz açtırmıyor" şeklinde konuştu.

"Gerekli görülmesi halinde çok kısa sürede fabrika kurabiliriz"

Ülkemizde bulunan bin 300 un, 710 yem fabrikasının aralıksız çalıştığını belirten Başkan Demirtaşoğlu, "Unlu mamule ulaşmada herhangi bir sıkıntımız olmadığı gibi besicilikle uğraşan insanlarımızın hayvanlarına yem verememesi gibi bir durum da yok. Çalışmalarımızı Covid-19 tedbirlerini alarak, insan sağlığı ve yaşamını her şeyin önünde tutarak büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Yeni fabrika kurmak isteyen girişimcilerimizin taleplerini eksiksiz karşılamaya devam ediyoruz. Bu süreçte kimileri menfaat elde etmek için çabalasa da biz DESMÜD olarak bu süreçte devletimizin ve milletimizin yanındayız. Bu anlamda da elimizi taşın altına koyup, tüm kalemlerimizi revize ettik" dedi.

Bu sıkıntılı süreç, gıda veya makine üretimini iç pazara ulaştırmada bizleri zorlamıyor, ancak ihracat konusunda sıkıntılarımız mevcut diyen Başkan Demirtaşoğlu, "Küresel bir tehditle karşı karşıyayız, şu an için ihracat sıkıntısı konusunda yapacak bir şeyimiz yok. Bizler ülkemize bugüne kadar olduğu gibi yarın da katma değer üretebilmek için yerli ve milli cihazlarımızı, makinelerimizi üretmeye devam ediyoruz. Her yıl ön gördüğümüz ihracat rakamlarını tutturan bir sektörüz, ancak bu yıl için koyduğumuz 2 buçuk milyar dolarlık hedefimize ulaşamayabiliriz. Tabi her şey bir yana, şu an için önceliğimiz bu virüs belasında ülkemizin bir an evvel kurtulması. Güçlü devletimiz bugüne kadar her türlü badireden millettinin feraseti ile kurtulmuş büyük bir devlettir. Milletimiz, bu kötü günleri de birbirine destek olarak, belirlenen kuralları göz ardı etmeden ve harfiyen uygulayarak üstesinden gelecektir" ifadelerini kullandı.

Gıda tüketimindeki artış ile ilgili de konuşan Demirtaşoğlu, "Özellikle ana tüketim kalemi olan unlu mamüllerde yani; ekmek, makarna, pasta gibi gıda ürünlerinde ciddi bir artış var. Bu durum sadece ülkemiz için geçerli değil elbette, Avrupa'ya baktığımızda orada da yüzde 35'lere varan bir artış söz konusu. Unlu mamülere düşkünlüğü ile bilinen ve bu kültüre sahip bir milletiz. Bu anlamda son sürece bakarsak, yılda kişi başına düşen un tüketimi 160 kg iken şu an bu rakam biraz daha yukarılara çıkmış durumda" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA