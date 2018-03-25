Değirmen Sektöründen 120 Milyon Dolarlık Yatırım Planı

Değirmen ve Sektör Makinaları Üreticileri Derneği (DESMÜD) Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, 2018 ve 2019 yıllarında değirmen makineleri sektörü olarak 120 milyon dolarlık bir yatırım planı ortaya koyduklarını bildirdi.

Tüyap Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı (World Mill Tech), 29 Mart-1 Nisan tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Fuar, tohum üreticilerinden uluslararası hububat ve bakliyat alıcılarına, değirmen yöneticilerinden gıda firmalarının yöneticilerine, sivil toplum kuruluşlarından akademisyenlere kadar geniş bir ziyaretçi profilini ağırlayacak. 16 ülkeden 96 marka ve 120'den fazla katılımcı, 4 salon 30 bin metrekarelik fuar alanında bir araya gelecek.

"Sektör ihracatı yüzde 50 arttı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DESMÜD Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, değirmen ve sektör makineleri imalatçılarının 2017 yılında 100 milyon dolar civarında bir yatırım gerçekleştirdiğini kaydetti.

Yapılan bu yatırımlar sayesinde Türkiye'nin sektör ihracatının yüzde 50 arttığını bildiren Demirtaşoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ihracatın kilogram bedeli 1,5 dolar civarındayken sektörümüzün ihracat değeri 12,5 dolar civarında. Değirmen makineleri sektörünün en önemli avantajlarından biri uluslararası arenada dört adet büyük rakibinin olması. Bu firmaların ürünlerinin kaliteleri Türk mallarıyla aynı olmasına rağmen, fiyatlarının yüksek olması nedeniyle Türk imalatçılar rekabette herhangi bir sorun yaşamıyor. Böylece karlılık oranları muhafaza ediliyor. Uluslararası arenada yerli imalatçılarımız sadece kendi aralarında fiyat rekabeti yaşıyor. Bu durumun da önüne geçebilmek için çalışmalarımız devam ediyor."

"Toplam pazar 3 milyar dolardan fazla"

Zeki Demirtaşoğlu, değirmen makineleri sektörünün dünyadaki toplam pazarının 3 milyar dolardan fazla olduğunu belirterek, "İhracat rakamlarında Türk değirmen makineleri sektörü dünyada Çin'den sonra ikinci sırada yer alıyor. Fuarla birlikte hedefimiz lider olmak." değerlendirmesinde bulundu.

Türk değirmen makinelerinin yüzde 90'dan fazlasının yurt dışına ihraç edildiğine işaret eden Demirtaşoğlu, firmaların değirmen makineleri üretiminden, un tesisi kurulumuna kadar geniş bir kapsamda hizmet verdiğini aktardı.

Demirtaşoğlu, "Anahtar teslimi bir fabrikanın makine maliyeti, makine parkuru ve tahıl depolama alanları da dahil bir milyon dolar ile 20 milyon dolar arasında değişiyor. Sudan'dan Çin'e, Tayland'dan Endonezya'ya, Irak'tan Karayipler'e un ihracatı gerçekleştiriyoruz. 1 milyar 77 milyon dolar ihracat hacmiyle değirmencilikte güçlü bir role sahibiz. Her yıl gittikçe artan bir ivmede ülkemize döviz girdisi sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

2018 ve 2019 yıllarında, değirmen makineleri sektörünün yine 120 milyon dolarlık bir yatırım planı ortaya koyduğunu açıklayan Demirtaşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu planı hayata geçirerek ürün kalitesini daha da yükseltmek ve ürün ihracat rakamını kilogram başına 12.5 dolardan 18-20 dolara çıkarmak istiyoruz. Böylece teknolojik ve stratejik ürün üreterek ülkeye daha fazla katma değer yaratabiliriz. İhracat rakamlarımızda bu yıl yüzde 40'lık bir büyüme ve 2019'da en az yüzde 30-40 arasında bir büyüme öngörüyoruz."

"Ana problem ara eleman"

DESMÜD Başkanı Demirtaşoğlu, sektörde ana problemin yetişmiş ara eleman ve eğitimi olduğunu vurgulayarak, bu problemi aşmak için Milli Eğitim Bakanlığı ile hazırladıkları projeyi 2-3 yılda hayata geçirmeyi planladıklarını bildirdi.

Döviz kurundaki yükseliş nedeniyle girdi maliyetlerinin artmasının da sektör için diğer negatif durumlardan biri olduğuna dikkati çeken Demirtaşoğlu, "Bu artışın verdiği zararın önüne geçmek için bu konularda devletin Türkiye'de üretilmeyen ürünlere verdiği desteğin kolaylaştırılması ve artırılması, özellikle genç girişimcilerin sanayiye kazandırılması hedeflenmelidir. Ayrıca derneğimiz tarafından, üretim yapan firmalarımızın yer aldığı sanayi ve organize sanayi bölgelerindeki elektrik, su, iletişim, yol ve altyapı problemlerinin acilen çözüme kavuşturularak ülkenin üretim ve ihracat miktarının hızlı bir şekilde artırılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tüyap Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Ulusoy da Avrupa'dan Asya'ya, Rusya'dan Orta Doğu'ya, Afrika'dan Türki Cumhuriyetlere kadar dünya çapında önemli alıcıların fuara katılacağını bildirerek, "Dünyada söz sahibi olan Türk değirmen sektörünün liderliğe yükselmesi için fuar önemli bir basamak olacak." ifadesini kullandı.