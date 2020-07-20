HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Değerli metaller yükseliyor

Değerli metallerin tümü, yatırımcılar Avrupa Konseyi'nde ikinci turu süren, Avrupa Birliği'nin koronavirüs yardım paketiyle ilgili toplantısının sonuçlarını beklerken yükseldi.

Değerli metaller yükseliyor
20.07.2020 17:37 | Son Güncelleme: 20.07.2020 17:41

Değerli metallerin tümü, yatırımcılar Avrupa Konseyi'nde ikinci turu süren, Avrupa Birliği'nin koronavirüs yardım paketiyle ilgili toplantısının sonuçlarını beklerken yükseldi. 

Spot piyasalarda gümüş fiyatı ons başına 19.77 dolar ile, 2016 yılı Eylül ayından bu yana en yüksek düzeye tırmandı ve yılbaşından bu yana kazancı yüzde 9.96 düzeyine yükseldi. Altın da yıllık bazda kazancını yüzde 19.57 düzeyine yükseltti.

Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.69 düşüşle 43.01 dolar,Batı Teksas yüzde 0.64 düşüşle 40.53 dolar,altın yüzde 0.32 artışla 1,816.02 dolar,gümüş yüzde 2.19 artışla 19.77 dolar,bakır yüzde 1.56 düşeşle 6,437.00 dolar,platin yüzde 0.58 artışla 844.27 dolar,paladyum yüzde 1.47 artışla 2,050.86 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 400 liraya, çeyrek altın 659 liraya, Cumhuriyet altını da 2,622 liraya yükseldi.Troy Kıymetli Maden Ticareti'nin analizinde, pandeminin etkileri sürerken, merkez bankaları ve hükümetler kanalıyla, piyasalara likidite sağlama çabasının sürdüğüne dikkat çekilerek, "Avrupa Birliği üyeleri, kendi aralarında dağıtılacak olan 750 milyar euroluk bir paket üzerinde görüşmeye devam ediyor" denildi ve eklendi: "Bu gelişmeler bol likidite, düşük faiz ortamını daha da güçlendiriyor. Birçok ülkede negatif reel faize fiilen geçilmiş olması, piyasalardaki getiri arayışıyla altın ve hisse senedine yönelinmesini kaçınılmaz hale getiriyor. "Altın bu çerçevede 9 yılın zirvesinde 1,800 dolar/onsun üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 1,810 dolar/onstan seansı tamamlayan sarı maden, üst üste altıncı haftayı da yeşilde kapatmış oldu. "Gümüş de altınla benzer şekilde pozitif seyirle devam ederken, gümüş özelinde Meksika gibi büyük maden üretim sahalarının olduğu ülkelerde, pandeminin etkilerinin sert yaşanması dolayısıyla arz kaygıları yaşanmaya başlandı. "Bu kaygıların da etkisiyle gümüşün daha da güçlü kaldığını görüyoruz. Geçtiğimiz haftayı 19.32 dolar/onstan tamamlayan beyaz maden, haftayı yüzde 3.2'lik kazançla tamamladı."Platin ise talep tarafındaki toparlanmanın etkisini üzerinde en az hisseden kıymetli maden olarak öne çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı 847 dolar/onsla yeşilde kapatmayı başarmış olsa da, yatay yönlü seyrini sürdürüyor."Endüstrilerin açılması, otomotiv sektörünün toparlanmasının paladyumun fiyatına da olumlu yansımaya başladığını görüyoruz. "Paladyum, 2,061 dolar/onsa kadar yükseldiği geçen haftada son iki ayın en yüksek seviyesini kaydetmiş oldu. Haftayı 2027 dolar/onstan tamamlayan paladyum, önceki haftaya kıyasla yüzde 2.1 kazanç yazmış oldu. 

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası, geçtiğimiz hafta yüksek hacimli seanslar yaşarken, satıcıların iştahlı olduğu bir hafta geride kaldı. İşlemler dünya fiyatlarına yakın seyretti."


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 3. Sayfa
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor Ekonomi
İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor
'Bedenimi kadavra olarak bağışladım' diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi Magazin
"Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi Magazin
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Ümraniyespor maçında son anda ilk 11'e giren Emrah Başsan, attığı gollerle takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynadı Spor
Ümraniyespor maçında son anda ilk 11'e giren Emrah Başsan, attığı gollerle takımının Süper Lig'e çıkmasında...
Başakşehir-Kayserispor maçındaki elektrik kesintisi jenaratörden dolayı olduğu açıklandı Spor
Başakşehir-Kayserispor maçındaki elektrik kesintisi jenaratörden dolayı olduğu açıklandı
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Citigroup: Altın önümüzdeki üç ila beş aylık dönemde rekor kıracak
Citigroup: Altın önümüzdeki üç ila beş aylık dönemde rekor kıracak
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım
MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Oxford Üniversitesi, deney aşamasındaki korona aşısının ilk test sonuçlarını paylaştı: Güvenli ve bağışıklık sağlıyor
Oxford Üniversitesi, deney aşamasındaki korona aşısının ilk test sonuçlarını paylaştı: Güvenli ve bağışıklık sağlıyor
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, hayatını kaybederken iki arkadaşı da ağır yaralandı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, hayatını kaybederken iki arkadaşı da ağır yaralandı
'Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim' diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok
"Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim" diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok
200 küçükbaş hayvan hırsızlığı zanlısından gazetecilere: 'Çek çek, iyi çek'
200 küçükbaş hayvan hırsızlığı zanlısından gazetecilere: "Çek çek, iyi çek"
Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten
Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'ne serilecek halı ilk kez görüntülendi
24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'ne serilecek halı ilk kez görüntülendi
Son Dakika: MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Son Dakika: MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Hem futbolcu hem de çalıştırıcı olarak şampiyon olan Okan Buruk, tarihe geçti
Hem futbolcu hem de çalıştırıcı olarak şampiyon olan Okan Buruk, tarihe geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Akalın Tuvana Türkay Huysuz Virjin Mehmet Ali Erbil
Spor Tamer Tuna Burak Yılmaz Gökhan Gönül Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Daha Fazla Beşiktaş Ayasofya Şampiyon Jandarma
Şu an buradasınız: Değerli metaller yükseliyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 18:13:59. #1.14#
title