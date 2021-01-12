Değerli metaller yükseldi, platinde artış yüzde 3.02
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Değerli metaller yükseldi, platinde artış yüzde 3.02

12.01.2021 16:29 | Son Güncelleme: 12.01.2021 16:34
Değerli metaller yükseldi, platinde artış yüzde 3.02

ABD Hazine tahvillerinin yükselişinin ardından art arda iki gün düşen değerli metaller, Salı günü yeniden tırmanışa geçti.

ABD Hazine tahvillerinin yükselişinin ardından art arda iki gün düşen değerli metaller, Salı günü yeniden tırmanışa geçti.

Değerli metallerin tırmanışında, geçen Cuma günü sert düşen platin yüzde 3.02'lik artışla öne geçti.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın, 20 Ocak'ta görevi devraldıktan sonra trilyonlarca dolarlık destek paketi açıklayacağını söylemesinin de etkisiyle, ABD'de Wall Street Borsası'nda açılış öncesi işlemlerde Hazine tahvillerinin yanında hisse senetleri de yükseldi.Gelişmelerle, altının ons fiyatı yüzde 0.79 artışla 1,859.79 dolara, gümüşün ons fiyatı da yüzde 1.85 artışla 25.43 dolara yükseldi.Emtia piyasalarındaki tırmanışın liderliğini yapan platinin ons fiyatı da yüzde 3.02 1,086.12 dolara tırmandı. Piyasalarda paladyumun ons fiyatı da yüzde 0.54 artışla 2,389.22 dolara yükseldi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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