Değerli metaller yükseldi, petrol yatay

ABD'de ekonomik toparlanmayı desteklemek amacıyla hazırlanan teşvik paketine ilişkin görüşmelerin yeniden başlaması üzerine, başta altın ve gümüş olmak üzere değerli metal fiyatları yükseldi.

Birleşik Krallık'ın ardından ABD'de yaygın aşılama çalışmalarına başlanacağına ilişkin iyimserliğin desteğinde yeniden 50 doların üzerine yükselen Bren petrol de bu düzeylerdeki yatay hareketlerini sürdürüyor.

ABD'li senatör ve Temsilciler Meclisi üyeleri, iki partinin de desteklediği 748 milyar dolar büyüklüğünde olması beklenen teşvik paketine son şeklini verip onaylamak üzere, ABD hükümetinin merkezi olan Capitol Hill'da bir araya geldiler.Piyasalarda ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün Türkiye saati ile 22: 00'de yapacağı açıklamada, Covid aşılarının piyasaya sürülmesinin ekonomik görünümü nasıl değiştirdiğine ilişkin değerlendirmesini paylaşması bekleniyor.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.14 düşüşle 50.57 dolar,Batı Teksas yüzde 0.04 düşüşle 47.75 dolar,altın yüzde 0.46 artışla 1,863.06 dolar,gümüş yüzde 3.02 artışla 25.26 dolar,bakır yüzde 0.35 artışla 7,807.00 dolar,platin yüzde 0.97 artışla 1,050.62 dolar,paladyum yüzde 1.02 artışla 2,345.90 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 467 lira, çeyrek altın 765 lira, Cumhuriyet altını da 3,047 liradan satıldı.Troy Kıymetli Madenler'in günlük bülteninde, Fed öncesi kıymetlilerin "yeşilde" olduklarına işaret edilerek, "Dün ABD'de teşvik paketine dair detayların belli olmasının ardından piyasalar, alıcılı bir seyir içerisinde hareket ettiği bir günü geride bıraktı" denildi ve şöyle denildi: "Altının tekrardan 1,850 dolar/ons seviyesinin üzerine geri dönmesi pozitif yönlü hareketine de yeniden başlaması açısından oldukça kritik öneme sahip. 1,827 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan sarı maden, seansı 1853 dolar/onstan tamamlayarak hanesine yüzde 1.4 kazancı yazmış oldu. Fed kararının açıklanacağı gün öncesi altının pozitif bir kapanış yapması, toplantıdan çıkacak piyasayı destekleyici bir tutum neticesinde daha da güçlenecektir."Gümüş, altına kıyasla daha iyi bir performans gösterdiği bir günü geride bırakırken, 24 dolar/onsun üzerine geri döndü. 23.82 dolar/ons seviyesinden güne başlayan beyaz maden, 24.50 dolar/ons seviyesinden kapanış yaparak önceki güne kıyasla hanesine yüzde 2.8 kazancı yazmış oldu. "Platin, dünkü seansta 1040 dolar/ons seviyesinin üzerinde bir kapanış yaparak günün en çok değer kazanan kıymetli madeni olarak öne çıkmış oldu. Hidrojen enerjisine artan taleple birlikte platinin öne çıkıyor olması, platinin yüksek fiyatını desteklemeye devam ediyor. Dünkü seansta 1,041 dolar/ons seviyesinden kapanış yapan platin, önceki güne kıyasla hanesine yüzde 3.0 kazanç yazmış oldu."Paladyum da diğer kıymetliler gibi yeşilde bir günü geride bırakırken, günün en az değer kazanan kıymetli madeni oldu. Paladyum özelikle otomobil sektörünün toparlanmasıyla birlikte, üzerindeki talep baskısından kurtularak daha pozitif seyir içerisinde hareket etmeye başlayacaktır. Dünkü seansta 2,322 dolar/ons seviyesinde bir kapanış yaparken, önceki güne kıyasla hanesine yüzde 0.9 kazancı yazmış oldu. "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 1.0 usd/onsla gerçekleşmeye devam ederken, hacim açısından düşük işlem hacmi de sürüyor. Borsa İstanbul'da toplamda 2,803 kg altın, 1,490 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı