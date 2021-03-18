Değerli metaller yükseldi, paladyum bir yılın zirvesinde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Değerli metaller yükseldi, paladyum bir yılın zirvesinde

18.03.2021 07:29 | Son Güncelleme: 18.03.2021 07:34
Değerli metaller yükseldi, paladyum bir yılın zirvesinde

Küresel emtia piyasalarında değerli metal fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrasında hızla tırmandı ve paladyum fiyatları Mart 2020 düzeylerine yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında değerli metal fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrasında hızla tırmandı ve paladyum fiyatları Mart 2020 düzeylerine yükseldi.

Değerli metallerdeki tırmanışta, ABD Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (Federal Open Market Committee. - FOMC) kararını açıklamasının ardından Dow Jones ve S&P 500 gibi önde gelen hisse senedi endekslerinin rekor düzeylerdeki kapanışları etkili oldu.

Fed Başkanı Jerome Powell, FOMC kararı sonrası yaptığı açıklamada, istihdam ve enflasyonda "önemli bir gelişme" olana kadar tahvil alımlarını sürdüreceklerini vurguladı.Gelişmelerle, altın yüzde 0.20 artışla ons başına 1,748.41 dolara, paladyum yüzde 0.53 artışla ons başına 2,500 doları da aşarak 2,590.68 dolara, platin yüzde 0.17 artışla 1,217.20 dolara ve gümüş de yüzde 0.14 artışla 26.34 dolara yükseldi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Pervin Buldan Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Birol Güven Demet Akbağ Türkan Şoray İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Metin Oktay Fatih Terim Hakan Kutlu Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Değerli metaller yükseldi, paladyum bir yılın zirvesinde - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 07:36:27. #1.16#
title