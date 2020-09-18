Değerli metal fiyatları Fed faiz kararıyla geriledi Küresel emtia piyasalarında değerli metal fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit tutmasının ardından geriledi.

Küresel emtia piyasalarında değerli metal fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit tutmasının ardından geriledi.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nun (FOMC), faizleri yüzde 0.00-0.25'de sabit tutulmasına oybirliğiyle karar vermesinin ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, Covid-19 krizinden daha çabuk toparlanabilmesi için ABD ekonomisinin daha çok finansal desteğe gereksinimi olabileceğine dikkat çekti.

Fed'in ardından, Japonya Merkez Bankası (BoJ) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faizleri sırasıyla, yüzde -0.1 ve yüzde 0.1 düzeylerinde sabit tutarak, Fed'i izlediler.Bu gelişmelerle, spot altının ons fiyatı yüzde 1.03 düşüşle 1,938.36 dolar ile 1,940 doların da altına çekilirken, euro bazlı fiyatı da yüzde 1.0 düşüşle 1,641.58 euroya geriledi.Gümüş fiyatı da yüzde 2.21 düşüşle ons başına 26.58 dolara gerilerken, spot piyasalarda platinin ons fiyatı da yüzde 3.83 düşüşle 936.70 dolara, paladyumun ons fiyatı da yüzde 2.32 düşüşle 2,340.26 dolara kadar geriledi.

Kaynak: DHA