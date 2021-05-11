Değerli metal fiyatları düştü

Birçok ülkede yapılan trilyonlarca dolarlık yardımlar nedeniyle enflasyonun küresel düzeyde yükseleceği beklentileriyle, hisse senetlerinin yanında değerli metallerin fiyatları da geriledi.

Birçok ülkede yapılan trilyonlarca dolarlık yardımlar nedeniyle enflasyonun küresel düzeyde yükseleceği beklentileriyle, hisse senetlerinin yanında değerli metallerin fiyatları da geriledi.

Özellikle altının güvenli liman olmasına karşın, yüksek enflasyon nedeniyle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri yükseltebileceği ve doların güç kazanacağı öngörüleriyle, başta altın olmak üzere değerli metallerde fiyatlar düştü.

Covid-19 pandemisi, özellikle de virüsün Hindistan varyantı ile ilgili son gelişmelerin etkili olduğu uluslararası piyasalarda ham petrol fiyatları da yaklaşık yüzde 1.0 dolayında düşerken, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) raporunda, yılın ikinci yarısından itibaren petrol talebinde toparlanma öngörülmesi, kayıpları sınırlandırdı. "Toparlanma yılın ikinci yarısından itibaren başlayacak gibi duruyor" denilen OPEC'in aylık raporuna göre, OPEC'in güçlü toparlanma tahmini grubun üretim kesintilerini kademeli olarak azaltma planını da destekliyor. Raporda özellikle salgına bağlı "önemli belirsizlikler" olduğuna dair uyarılar ve Hindistan'daki durumun petrol fiyatlarına etkisine dair endişeler yer alsa da genel olarak iyimser bir hava hakim. OPEC raporunda, 2021 yılının tamamında küresel petrol talebinin, yüzde 6.6'ya karşılık gelen, günlük 5.95 milyon varil artacağını öngördü.Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.03 düşüşle 68.20 dolar,Batı Teksas yüzde 0.34 düşüşle 64.72 dolar,altın yüzde 0.44 düşüşle 1,827.68 dolar,gümüş yüzde 0.01 artışla 27.31 dolar,bakır yüzde 0.16 düşüşle 0,395.50 dolar,platin yüzde 2.30 düşüşle 1,222.59 dolar,paladyum yüzde 1.19 düşüşle 2,926.40 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 488 liraya, çeyrek altın 806 liraya, Cumhuriyet altını da 3,210 liraya geriledi."Altın üç ayın zirvesinden döndü" başlıklı Troy Kıymetli Madenler'in günlük bülteninde, "Altın, haftanın ilk gününde 1845 dolar/ons seviyesine kadar uzanarak son üç ayın en yüksek seviyesinde yeni zirve kaydetti" denildi ve şöyle devam edildi: "Dünkü seansa 1831 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, emtia fiyatlarında yaşanan ralliden pozitif etkilendiği bir günü yaşadı. Bakır fiyatında yaşanan rekor seviyelerin kaydedilmesi, demir cevherinin günlük bazda yüzde 10'nun üzerinde değer kazanımı gibi emtia rallisinden altın da payına düşeni aldı. Sarı maden, zayıf doların da etkisiyle 1845 dolar/ons seviyesine kadar uzanarak günün en yüksek seviyesini kaydetti. Ancak seans sonuna kadar bu seviyedeki yerini korumayı başaramayan sarı maden, 1836 dolar/onstan günü tamamladı ve önceki güne kıyasla hanesine yüzde 0.2 değer kazancı yazdı. Bu kapanışla birlikte altın, üst üste dördüncü seans gününü de yeşilde kapatmış oldu. Altının 200 günlük hareketli ortalamasının geçtiği 1852 dolar/ons seviyesini aşması, yeniden yukarı doğru trendini sürdürebilmesi açısından oldukça kritik. "Gümüş ise altına kıyasla daha güçlü bir başlangıç yapmasına rağmen günün sonuna getiremeyerek, kırmızıda bir kapanış yaptı. 27.45 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan beyaz maden, 27.88 dolar/ons seviyesine kadar uzanarak Şubat ayından bu yana kaydettiği en yüksek seviyeyi kaydetti. Seans kapanışına kadar bu seviyede kalmayı başaramayan beyaz maden, günü 27.30 dolar/onstan tamamladı ve önceki güne kıyasla hanesine yüzde 0.5 kayıp yazmış oldu. "Platin de gümüşle ortak bir kaderi paylaşarak, 1279 dolar/ons seviyesine kadar uzandığı günde kırmızıda kapanış yapmaktan kaçamadı. 1251 dolar/onstan seansı tamamlayan platin, yüzde 0.4 kaybı hanesine yazdı."Paladyum, diğer kıymetlilere kıyasla en güçlü kapanışı yapan kıymetli maden olarak öne çıktı. 2930 dolar/onstan seansa başlayan paladyum, 2965 dolar/onstan seansı tamamladı ve önceki güne kıyasla yüzde 1.2 kazancı hanesine yazdı. "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta altın işlemleri dünya fiyatlarına yakın gerçekleşirken, kapanma dolayısıyla Borsa İstanbul'da işlem hacmi düşük seyretmeye devam etti. Toplamda 397 kg altın, 959 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı