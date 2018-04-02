Değerli Kağıt Bedellerinin Tahsilatı

Kimlik kartı satış bedeli, pasaport, sürücü belgesi harcı ve değerli kağıt bedellerinin tahsilatları vergi dairesi müdürlükleriyle gelir servisi bulunan mal müdürlükleri, anlaşmalı bankalar ve PTT vasıtasıyla yapılabilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruda, TC kimlik kartı satış bedeli, pasaport harcı, pasaport değerli kağıt bedeli, sürücü belgesi harcı ve sürücü belgesi değerli kağıt bedeli tahsilatlarının vergi dairesi müdürlükleriyle gelir servisi bulunan mal müdürlüklerinin yanı sıra 17 anlaşmalı banka ve PTT vasıtasıyla gerçekleştirilebileceği belirtildi.

Duyuruda, başkanlığa ait "www.gib.gov.tr" internet adresindeki sanal pos uygulamasından kredi ve banka kartlarıyla tahsilat için de çalışmaların sürdüğü kaydedildi.