Hırsız, Değerli Eşya Bulamayınca Tarhana Çaldı
Kahramanmaraş'ta, hırsızlık için girdiği apartmanda değerli eşya bulamayan hırsız, merdiven boşluğundaki bir kutu tarhanayı çaldı.
Kahramanmaraş'ta, hırsızlık için girdiği apartmanda değerli eşya bulamayan Alparslan E. (23), merdiven boşluğundaki bir kutu tarhanayı çaldı. Tarhana kutusunu çalma anı güvelik kameralarınca kaydedilen Alparslan E., tutuklanarak cezaevine konuldu.
KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ
Geçen 30 Ağustos günü Şehit Abdullah Çavuş MMahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana gelen hırsızlık olayında, evden 2 yüzük çalındı. Apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, apartmana girip çıkanlardan birinin 5 hırsızlık kaydı bulunan Alparslan E. olduğunu belirledi. Polisin peşinde düştüğü Alparslan E., son olarak 16 Ekim'de Şeyh Adil Mahallesi'nde bir apartmana girdi. Binaya giren Alparslan E., değerli eşya bulamayınca merdiven boşluğundaki bir kutu tarhana çaldı. Apartmandan tarhana kutusuyla çıkan Alparslan E., güvenlik kameralarınca da kaydedildi. Polis, yapmış olduğu çalışmada Alparslan E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Sorgusunda hırsızlıkları itiraf eden Alparslan, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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BEN MARDİNDE YAŞIYORUM YAKLAŞIK 20 GÜN ÖNCE ARABAM ÇALINDI. KENDİ İMKANLARIMLA HEM ARABAMI HEMDE HIRSIZLARI YAKALAYIP EMNİYETE TESLİM ETTİM. HIRSIZ BÜTÜN SUÇLARINI İTİRAF ETMESİNE RAĞMEN ADAMIN ÇARŞIDA ELİNİ SALLAYARAK DOLAŞTIĞINI GÖRÜNCE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİM. BU HIRSIZI İSE TARHANA İÇİN TUTUKLUYORLAR. İKİSİİ DE TC VATANDAŞI VE İKİSİDE TÜRK YARGISI TARAFINDAN YARGILANIYOR. TAKDİR SİZİNCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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bu maraş tarhanasıda ilginç, çerez gibi yiyiyorsun. Ben sevmedim. Hırsız seviyormuş demek kiCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Büyük çalsaydı serbestti şuan.Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır