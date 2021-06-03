Değerli eşya bulamayınca evdeki köpeği ve güvercinleri çalan hırsızlık zanlısı tutuklandı

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Ankara'da girdiği evde değerli eşya bulamayınca ev sahibinin köpeği ve iki güvercinini çalan Bülent K. tutuklandı.

Ankara'da girdiği evde değerli eşya bulamayınca ev sahibinin köpeği ve iki güvercinini çalan Bülent K. tutuklandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Altındağ ilçesindeki bir evden 2 güvercin ile 7 aylık "Pekinez" ırkı köpeğin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu hırsızlık zanlısının Bülent K. olduğu tespit edildi. Şüpheli, polisin çalışması sonucu yakalandı.

Yapılan araştırmada cins köpeği 300 liraya pet shopa satan zanlının, güvercinleri ise arkadaşına hediye ettiği belirlendi.

İlçede iki otomobilden de yakın dönemde yüklü miktarda para çaldığı tespit edilen Bülent K'nin emniyetteki ifadesinde, "Eve girdiğimizde değerli hiçbir şeyin olmadığını görünce evde bulunan cins köpek ile özel iki güvercini satmak için çaldım. Köpeğin ne kadar olduğunu bilmediğim için 300 liraya sattım. Güvercinleri de arkadaşıma hediye ettim." dediği öğrenildi.

Polis, köpeği satıldığı yerden alarak sahibine teslim etti.

Çeşitli suçlardan 60'tan fazla kaydı olduğu ve 6 suçtan arandığı belirlenen şüpheli, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı