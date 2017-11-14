Adana'da girdiği iş yerinde değerli eşya bulamayan hırsız şarj aleti çaldı.



Olay, Seyhan ilçesi, Sümer Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde, iş yerinin sürgülü cam kapısını açarak içeri giren Şafak F., çekmeceleri karıştırmaya başladı. Masa üzerindeki hassas teraziyi, güvenlik kamerasının kayıt cihazı sanan hırsız, hassas terazinin çalışmadığını görünce çekmeceleri karıştırmaya devam etti. Yaptığı aramada değerli bir şey bulamayan hırsız, cep telefonunun şarj aletini aldı.



Sabah geldiğinde hırsızlık olayını fark eden iş yeri sahibi polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.



Kayıtlardan kimliği belirlenerek yakalanan Şafak F., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA