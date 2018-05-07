Samsun'un Bafra ilçesinde "Değerlerimle Varım Projesi" ödül töreni düzenlendi.

Fatih Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleşen ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri verildi.

Bafra Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, yaptığı konuşmada, yaklaşık 2 yıl önce Bafra'daki öğrencilere neler yapabiliriz düşüncesiyle söz konusu çalışmayı başlattıklarını söyledi.

Samsun'da proje konusunda bir sinerji ortaya koyduklarını ifade eden Katipoğlu, "Bu sene arkadaşlarımla bir araya geldiğimizde farklı bir faaliyetle ortaya çıkalım istedik. Liselerarası bir bilgi yarışması ve aynı zamanda ortaokullar kapsamında resim yarışması ile faaliyetlerimizi başlatmış olduk. Burada önemli olan bu etkinliklere katılım sağlayanların fazla olması. Önümüzdeki yıl daha güzel ve daha farklı çalışmalar ortaya koyacağız." dedi.

Konuşmaların ardından proje kapsamında resim yarışması, kısa film yarışması ve mansiyon ödülleri sahiplerini buldu.