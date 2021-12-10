Değerler Çalıştayı Düzenlendi

PURSAKLAR, ANKARA (Habermetre) - ?İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin Diyanet gençlik merkezlerini daha aktif kullanabilmesi amacıyla Başkanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum İşbirliği Protokolü" imzalanmıştır.

Protokol kapsamında Ankara Pursaklar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi'nde 29-30 Kasım 2021 tarihlerinde projenin uygulama süreçleri, paydaşların rolleri, eylem planı ve etkinlik örnekleri değerlendirildiği "Değerler Çalıştayı" gerçekleştirilmiştir.

Çalıştaya Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İŞLİYEN, Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin ALBAYRAK, Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif YILMAZ Sosyal ve Kültürel İçerikli Din Hizmetleri Daire Başkanı İdris YAVUZYİĞİT, Mili Eğitim Bakanlığından ilgili daire başkanları, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığından 96 il koordinatörü katılmıştır.

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