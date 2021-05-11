Değerleme İçin Küçük Kitap

New York Üniversitesi Stern School of Business'ta kurumsal finans ve öz sermaye değerleme dersleri veren Finans Profesörü Aswath Damodaran'ın "Değerleme İçin Küçük Kitap" adlı kitabı Gedik Yatırım sponsorluğunda Ergun Unutmaz çevirisiyle Scala Yayıncılık'tan yayınlandı.

New York Üniversitesi Stern School of Business'ta kurumsal finans ve öz sermaye değerleme dersleri veren Finans Profesörü Aswath Damodaran'ın "Değerleme İçin Küçük Kitap" adlı kitabı Gedik Yatırım sponsorluğunda Ergun Unutmaz çevirisiyle Scala Yayıncılık'tan yayınlandı.

Aswath Damodaran'ın, "Bir Şirket Değerlemesi ve Hisse Seçimi Nasıl Yapılır, Nasıl Kar Edilir?" alt başlıklı "Değerleme İçin Küçük Kitap" adlı kitabını "mükemmel bir yol haritası" diye nitelendiren Gedik Yatırım Araştırma Direktörü Ali Kerim Akkoyunlu, ayrıca kitabı yatırımcıların doğru stratejilere ulaşma yolculuğunda bir ilk durak olarak tanımladı.

Dünyanın önemli finans merkezlerinden Wall Street'te yer alan yatırım bankalarının değerleme ve analiz konusunda önemli bir kaynak olarak gördüğü Damodaran, kitabında özellikle borsanın sırlarını keşfetmek ve alternatif bir gelir kaynağı elde etmek isteyenleri ihtiyaçları olan tüm bilgilerle buluşturuyor.Kurumsal finansman ve yatırım yönetimi üzerine kullanılan birçok akademik ve uygulayıcı metinlerin yazarı olarak bilinen ve dünyanın en önde gelen Değerleme Profesörü olarak anılan Aswath Damodaran, bireysel yatırımcıları düşünerek hazırladığı ve rehber niteliği taşıyan kitabında; güçlü teori ve iyi uygulamaları yeni başlayanların dahi kolayca anlayıp uygulayabileceği yalın bir dille anlatıyor. Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç, kitabın sunuş yazısında şöyle dedi: "21. yüzyılın başından bugüne dek yaşanan müthiş değişim ve gelişmelere rağmen, Aswath Damodaran'ın yazmış olduğu 'Değerleme için Küçük Kitap' gerek kurumsal, gerekse bireysel yatırımcılara daha çok uzun yıllar yararlanabilecekleri önemli dersler veren 'büyük bir kitap' olmayı sürdürüyor. "Profesörler ders kitabı olarak yararlanıyor ve öğrencilerine mutlaka okumalarını tavsiye ediyor.

"Sermaye piyasalarının duayenlerinin her yatırımcıya önerdiği ve 'mutlaka okunmalı' listesinde yer verdiği bu kitabı, sektörde çalışan birçok profesyonel ve araştırma uzmanı da bir nevi kılavuz olarak kullanıyor." (Fotoğraflı)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı