Değeri tam 13 milyon dolar... M.S. 1. yüzyıl Erken Hristiyanlık dönemine ait İncil ele geçirildi
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Değeri tam 13 milyon dolar... M.S. 1. yüzyıl Erken Hristiyanlık dönemine ait İncil ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / KADİR ARSLAN - Haberler | 3. Sayfa

Değeri tam 13 milyon dolar.

Değeri tam 13 milyon dolar... M.S. 1. yüzyıl Erken Hristiyanlık dönemine ait İncil ele geçirildi

-üzerinde Hz. İsa'nın çarmıha gerilmiş ikonografik resimleri bulunuyor

Jandarma alıcı kılığına girdi, 3 tarihi eser kaçakçısı suçüstü yakalandı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de ceylan derisi üzerinde Hz. İsa'nın çarmıha gerilmiş ikonografik resimlerinin yer aldığı Aramice el yazması 26 sayfalık İncil ele geçirildi. Jandarma ile tarihi eser karşılığı 13 milyon dolar pazarlık yapan 3 şahıs suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, ellerinde ceylan derisi üzerine el yazması İncil bulunduğunu söyleyen Konya nüfuslu 3 şahıs ile pazarlığa girdi.

Yapılan görüşmelerde, M.S. 1. yüzyıl Erken Hristiyanlık dönemine ait olduğu değerlendirilen ve Hz. İsa'nın çarmıha gerilmiş ikonografik resimlerinin yer aldığı 26 sayfalık İncil karşılığında 13 milyon dolar talep edildi.

Aynı gün ellerindeki tarihi eseri göstermek üzere özel bir araçla buluşma yerine gelen Z.Z. ve H.E. suçüstü yakalandı. Araçta yapılan aramada pazarlamaya çalışılan İncil ele geçirildi.

Tarihi eser niteliğindeki kitap, muhafaza altına alındı.

Kırıkkale Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcısının talimatı ile başlatılan soruşturma sürüyor.

Değeri tam 13 milyon dolar... M.S. 1. yüzyıl Erken Hristiyanlık dönemine ait İncil ele geçirildi
Değeri tam 13 milyon dolar... M.S. 1. yüzyıl Erken Hristiyanlık dönemine ait İncil ele geçirildi
Değeri tam 13 milyon dolar... M.S. 1. yüzyıl Erken Hristiyanlık dönemine ait İncil ele geçirildi
Değeri tam 13 milyon dolar... M.S. 1. yüzyıl Erken Hristiyanlık dönemine ait İncil ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KADİR ARSLAN

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