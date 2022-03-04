Değeri düşük yabancı para ile iki işyerini dolandırdı, yakayı ele verdi

ANTALYA (İHA) - Antalya'da alışveriş sırasında değeri düşük İsveç kronunu İsviçre frangı diye verip iki iş yerini 2 bin 529 TL dolandıran şüpheli yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde yaptığı alışverişlerde İsviçre frangı ile ödeme yapacağını belirterek değeri daha düşük İsveç kronu ile ödeme yapıp iki işyerini 2 bin 529 TL dolandırdığı tespit edilen R.E.A'yı yakaladı. Şüphelinin benzer suçlardan 49 kaydının olduğu tespit edildi. Şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa