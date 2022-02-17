DEĞER YARATAN LİDERLER? KİTABI RAFLARDAKİ YERİNİ ALDI

? Yöneticilere yeni bir yol haritası oluşturmak hedefiyle Ümran Beba ve Arzu Çekirge Paksoy tarafından kaleme alınan 'Değer Yaratan Liderler' kitabı, raflardaki yerini aldı. Dünya ve Türkiye'den 17 liderin öngörülerinden oluşan kitap, sosyal etki, kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik bilincine dair içeriğiyle yeni dünya düzeninde liderlik kavramı üzerine yoğunlaşıyor.

Hürriyet Kitap tarafından yayımlanan 'Değer Yaratan Liderler' kitabı çıktı. Yaklaşık 15 yıldır yükselen bir akım olarak liderliğin fayda gözetmesi ve topluma ışık tutması kavramlarından yola çıkan yazarlar Ümran Beba ve Arzu Çekirge Paksoy, kitabın içeriğinin oluşturulma sürecini, liderlik kavramını ve hedeflerini anlattı. 2 yazar değer yaratmış şirketlerin ve liderlerin çalışmalarını bir araya getirerek, yöneticiler ve gençler için yeni bir yol haritası oluşturmayı amaçlıyor.

KİTAPTA 17 LİDER VAR

Kitabın çıkış hikayesini anlatan Arzu Çekirge Paksoy, 'Biz lise arkadaşıyız ve lise yıllarından sonra tekrar bir araya gelip, ikimiz de farklı pozisyonlarda uzun yıllar çalıştıktan sonra deneyimlerimizi gençlere bir kitap vasıtasıyla aktarmak istedik. 18 aylık bir çalışmanın ardından Değer Yaratan Liderler çıktı. İçinde 17 lider var, bu liderlerin 11'i Türkiye'den çok önemli kurumların üst düzey yöneticileri ve kurucuları. Biz bu liderlere sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk ve sosyal etki konusundaki görüşlerini ve geleceğe dair öngörülerini sorduk. Her biri kendi deneyimlerini paylaştılar. Biz kendi deneyimlerimizi de kitabın içine koyarak böyle bir çalışma, bir kaynak kitap oluşturduk' dedi.

KİTAPTA FARKLI ARAŞTIRMALAR DA YER ALIYOR

17 liderin, yaptığı çalışmalardan dolayı seçildiğini ifade eden Paksoy, ' Türkiye'de sosyal sorumluluk konusunda yıllardır sürdürülebilir proje yapan ve fayda yaratan liderleri ve kurumları seçmeye çalıştık. Aynı şekilde yurt dışında da global şirketlerin bu konudaki yaklaşımlarını görebileceğimiz kişileri seçtik. Kitapta hem bu isimlerin görüşleri hem de bizim yaptığımız araştırmalar var. Ayrıca Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile ilgili, Avrupa Birliği normlarının sürdürülebilirlikle ilgili yeni getirdiği regülasyonlarla ilgili bilgiler de var. Bir yandan deneyimlerimizi paylaştık, bir yandan da dünyanın gittiği yönü, yeni trendleri, gelecek hedeflerini ekledik' ifadelerini kullandı.

KİTAP YOL HARİTASI NİTELİĞİNDE

Kitabın sonunda bir yol haritası olduğunu da belirten Paksoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bir kişi ya da kurum değer yaratan liderlik konusunda kendini geliştirmek isterse 10 adımdan oluşan bir yol haritamız var. Amacımız bunun gençlere ulaşması. Gençler toplumsal sorunlara daha duyarlı davransınlar ve kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin içinde yer alsınlar. Bizim geleceğimiz gençler ve gençler için bu kitabı yazdık' dedi.

KURUMLAR TOPLUMSAL FAYDA İLE İLERİYE GİDEBİLİR

Sosyal sorumluluğun özellikle son yıllarda kurumların gündeminde olan ve olmazsa olmaz bir konu olduğuna dikkat çeken Paksoy, 'Toplumlar ancak kurumların da desteğiyle, toplumsal fayda yaratmasıyla ileriye gidebilir. Dolayısıyla eğitim, sağlık, çevre, kültür sanat, spor gibi konularda yapılan kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları büyük önem taşıyor. Pandemi döneminde gördük ki artık tüketiciler kurumlardan daha fazla değer yaratmalarını, onların önem verdikleri değerlere sahip çıkmalarını bekliyor. Bu gibi çeşitli örneklerden okuyucuların faydalanacağını düşünüyoruz' ifadelerini kullandı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR PROJELER FARK YARATABİLİR

Paksoy, sözlerini şöyle tamamladı:

'Doğru seçilmiş, doğru strateji ile yönlendirilmiş ve doğru uygulanmış projeler çok önemli. Sürdürülebilir projeler fark yaratabilir. Bunun için biz en az 5 yıllık projelere kurumların girmesini öneriyoruz. Kamuoyunda yer edebilmesi için bu projelerin uzun vadeli olması, stratejisinin düzgün olması, samimi, özgün bir fikre dayanması ve iyi uygulanması çok önemli. Biz de bu konuda kurumlara danışmanlık verip destek olmaya çalışıyoruz. Bu ülke bizim ve değer yaratmalıyız. Sürdürülebilirlik çok önemli. Hepimizin daha sorumlu, duyarlı ve katılımcı olması gereken bir çağdayız.'

DEĞİŞİME UYUM SAĞLAYAN LİDERLER ÖN PLANA ÇIKTI

Pandemi döneminde birçok liderin test edildiğine dikkat çeken yazarlardan Ümran Beba ise, 'İnsan ve sürdürülebilirlik odaklı, eşitlikçi yaklaşımlar, samimi, içten paylaşımları çok önemsiyoruz ve duyuyoruz. İnsan odağı özellikle bu kriz döneminde çok öne çıktı. Bizim kitabımız pandemi döneminde yazıldı. Bu dönemde gerek pandemi gerek dünyadaki ve Türkiye'deki başka krizleri de göz önüne alırsak liderlerin hepsi aslında test edildi. Cesur yönetim ilkelerini uygulayan, değişime uyum sağlayan liderler daha da öne çıktı. İyi kriz yöneten, teknolojik değişikliklere ayak uyduran, global bakış açısı olan ve insanları dinleyerek, anlayarak projeler, prensipler yaratan liderler, çevreyi ve toplumu düşünen liderler artık günümüzün liderleri' diye konuştu.

AMACIMIZ SADECE LİDER DEĞİL, DEĞER YARATAN ÇALIŞANLAR

Şirketlerin vizyonu, stratejileri ve sürdürülebilirlikle ilgili bakış açısının çok önemli olduğunu belirten Beba, 'Bu bakış açısını alıp, şirket yöneticileriyle beraber, şirket içinde nasıl yaygınlaştırabiliriz' Sonrasında sürdürülebilirlik, kurumsal sosyal sorumluluk ve sosyal etki haritasını nasıl çıkarabiliriz? Şirket içinde sürekli iletişim yapacağız. Bir çalışan olarak da bunu içimizde hissedeceğiz. Böylece sadece değer yaratan liderler değil, değer yaratan çalışanlar, gönüllü projelerle bu işlere katılan çalışanlar ve bütün organizasyonunun değer yaratması bizim amacımız? dedi.

KADIN LİDER SAYISI YUKARILARA TAŞINMALI

Kadın lider sayısının yukarılara taşınması gerektiğini belirten Beba, 'Yüzde 50-50 olan bir toplum yapısının şirketlerde de liderlik seviyesinde ve çalışan seviyesinde görülmesini ve kadınların ekonomiye katkıda bulunmasını istiyoruz. Kültürel, toplumsal, ailesel faktörler yüzünden bu olamıyor. Bu rakamları sürekli yukarı çıkarmak için çalışıyoruz ama her şey aslında kişi ile başlıyor. Bu yüzden kendimize inanacağız, güveneceğiz ve bu yolculukta destek alarak yola devam edeceğiz çünkü başarabiliriz' ifadelerini kullandı.

KİTAPTA YER ALAN 17 LİDER

Kitapta, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Opet Petrolcülük Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, Intel Yönetim Kurulu Başkanı, Medtronic Eski Ceo'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Omar Ishrak, Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, Strauss Group Yönetim Kurulu Başkanı Ofra Strauss, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, Pladis Global Ceo'su Salman Amin, Procter & Gamble Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, Unilever Global İnsan Kaynakları Başkanı Leena Nair, Arçelik A.Ş. Ceo'su Hakan Bulgurlu, Columbia Üniversitesi Sps Kıdemli Dekan Yardımcısı Steven Cohen, Internatıonal Youth Foundatıon (Uluslararası Gençlik Vakfı) Başkan ve Ceo'su Susan Reıchle, Sen de Gel Derneği Başkanı İbrahim Betil, Unicef Türkiye Milli Komitesi Genel Müdürü İnci Haseki, Hindistan'ı dönüştüren kurumsal sosyal sorumluluk yasası ve değerleri ile fark yaratan Tata Grubu yer alıyor.