Defterdarlık binasında bir kişi tabancayla vuruldu
Kastamonu'da Defterdarlık binasında tabancayla bacağından vurulan kişi yaralandı.
04.06.2020 16:37 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:42
Kastamonu'da Defterdarlık binasında tabancayla bacağından vurulan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Defterdarlık binasının giriş katındaki asansörlerin önünden silah sesleri gelmesi üzerine çalışanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Bacağından yaralanan Kısmet K, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Firari zanlı F.S'nin yakalanması için arama çalışması başlatıldı.
Kaynak: AA