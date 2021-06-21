Defterdar ve Nişanca'da Sepetler Fesleğenler İçin Salındı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in "Salın sepetleri, alın çiçekleri" sloganıyla başlattığı fesleğen dağıtımı tüm hızıyla devam ediyor.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in "Salın sepetleri, alın çiçekleri" sloganıyla başlattığı fesleğen dağıtımı tüm hızıyla devam ediyor.

Fesleğen dağıtımı bu kez Defterdar ve Nişanca Mahallelerinde yapıldı.

Mahallerde cadde cadde, sokak sokak gezen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, vatandaşlara fesleğen dağıttı.

Balkonlardan ve pencerelerden sarkıtılan sepetlere tek tek fesleğen koyan Başkan Deniz Köken, mahalle esnaflarına ve yolda karşılaştığı vatandaşlara da fesleğen vererek yüzlerini güldürdü.

FESLEĞENLER BU KEZ BABALARA DAĞITILDI

Babalar Günü nedeniyle fesleğenleri bu kez ailenin çınarlarına veren Başkan Deniz Köken, "Başta kendi babam olmak üzere tüm babaların babalar gününü kutluyorum" dedi.

Fesleğen dağıtımına AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu da eşlik etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fesleğen dağıtımı haftanın belirli günlerinde farklı mahallelerde devam ediyor.

Eyüpsultan'ın tüm mahallelerinde 40 bin adet fesleğen dağıtımı yapılacak.

Kaynak: Habermetre