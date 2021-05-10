Defterdar Taş'ın, 'Törekeme Terekeme Kültürü' adlı 12'nci kitabı yayımlandı
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Defterdar Taş'ın, 'Törekeme Terekeme Kültürü' adlı 12'nci kitabı yayımlandı

Defterdar Taş'ın, 'Törekeme Terekeme Kültürü' adlı 12'nci kitabı yayımlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir Defterdarı Şair Yazar Rahim Taş'ın, 'Törekeme-Terekeme Kültürü' adlı 12'nci kitabı yayımlandı.

Eskişehir Defterdarı Şair Yazar Rahim Taş'ın, 'Törekeme-Terekeme Kültürü' adlı 12'nci kitabı yayımlandı.

Defterdar Taş, Terekeme bir ailenin ferdi olarak 1964 yılında Kars'ta doğdu. Çocukluğunu Kars'ta geçirdi. İlk orta ve lise öğreniminin ardından, yine öğrenim ve iş nedenleriyle Kars'tan ayrıldı. Kamu görevi nedeniyle birçok şehirde bulunan Taş, şiir, öykü, deneme, tiyatro oyunu türlerinde ve 4'ü Terekeme lehçesinde olmak üzere 12 kitabı bulunuyor. Eskişehir Defterdarı Şair Yazar Rahim Taş, kitapla ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

"Bir toplumun, bir milletin veya bir bölge halkının sahip olduğu bazı değerler vardır. Bu değerlerin bütününe kültür denir. Bu değerlerin başında din, dil, tarih, ahlak, örf, adet ve gelenekler gelir. Bu değerler bir toplumu diğerinden ayırır ve onun kimliği durumundadır. Değerler toplum içerisinde yüzyıllar boyunca şekillenir ve yerleşir. Bu değerleri çekip çıkarmak ve atmak mümkün değildir. Gelenek ve görenek bu değerlerden bazılarıdır. Bunları devam ettirmek bir toplumun birlik ve beraberliğini oluşturur. Kafkas kökenli bir Türk boyu olan Terekemelerin; kültürü konusunda bugüne kadar yapılmış en kapsamlı çalışma olan ve Terekeme kültürünü sadece Terekemelerle sınırlı değildir. Daha geniş kitlelere anlatmak ilgi ve sempati duyulmasını sağlamak amacıyla yazmış olduğum 'Törekeme' adını verdiğim bu kitapta; 'Hangi gelenek ve göreneğin anlamı nedir? Hangi inanca dayandırılmıştır?' Bunları detaylı olarak açıkladım. Ayrıca yaklaşık 2 bin atasözü ve deyim açıklamalarıyla birlikte yer verdim, 5 bin civarında kelimeden oluşan sözlük oluşturdum. Kitabın yazımında akademik yayınlar, basılmış kitaplar ve resmi kurum sitelerindeki bilgilerden olmak üzere toplam 56 kaynaktan yararlandım. Büyüklerimizden derlediğim bilgileri bu kaynaklarla teyit ettikten sonra kitaba aldım" dedi.

Eskişehir Defterdarı Şair Yazar Rahim Taş, "Terekeme kültürüne katkı sağlamak, terekeme lehçesini canlı tutabilmek, ilgi ve sempati duyanları bilgilendirebilmek, bilgilendirirken de eğlendirebilmek amacıyla daha önce tamamını terekeme lehçesiyle yazdığım 'Atam Anam Ay Terekeme (Deneme), Bahdavar (Terekeme Romanı) ve Atam Öyünde (Şiirlerim ile derlediğim Layla, Nanay, Mani, Horavel ve Bayatı) adlı kitaplarımın aksine Törekemede'de Türkçe açıklamalarına da yer verdim" dedi.

TÖREKEME'DE NELER VAR?

Eskişehir Defterdarı Şair Yazar Rahim Taş, "Terekeme İsminin Kaynağı, Terekemelerin Özellikleri, Terekeme Türklerinin Tarihi, Yaşadıkları Yerler, Terekeme Lehçesi ve Kelimelerin Özellikleri, Aşıklık Geleneği, Doğum Gelenekleri, Evlenme (Baş Göz Elleme) Gelenekleri, Evlenme Biçimleri, Ölüm Gelenekleri, Bayram Gelenekleri, Modyamlık, Bazı İnanışlar, Terekeme İsimleri Terekeme Yemekleri, Halk Oyunları, Çocuk Oyunları, Hastalıklar ve Tedavi Gelenekleri, Atasözleri, Deyimler ve Açıklamaları, Alkışlar (Dualar) ve Gargışlar (Beddualar), Tapbacalar (Bilmeceler), Sözlük Kitapları: Karanlığın Cemresi/ Şiir 1998, Atam Anam Ay Terekeme/ (Terekeme Lehçesiyle) Deneme-Araştırma/ 2015, Genişletilmiş İkinci Baskı/ 2018, LafoRaTuvar/ Şiir, Öykü, Deneme, Oyun/ 2015, Hammaliye Deneme/ 2016, Asosyal Komedya/Tiyatro Oyunları/ 2018, Yan Masalın İkramı/Öykü Deneme/ 2018, Lafirent/Şiirler/ 2018, Bahdavar/ (Terekeme Lehçesiyle) Terekeme Romanı/2019, Yatık Sekiz/ Roman/ 2020, Atam Öyünde/ (Terekeme Lehçesiyle) Şiir. Mani. Nanay, Layla, Bayatı, Horavel/ 2020, Törekeme/ Terekeme Kültürü (Türkçe Açıklamalı Terekeme Lehçesiyle) Araştırma/ 2021 Törekemede bulunmaktadır" dedi. - ESKİŞEHİR

Defterdar Taş'ın, 'Törekeme Terekeme Kültürü' adlı 12'nci kitabı yayımlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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