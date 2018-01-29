Defter Beyan Sistemi ve Aylık Prim Hizmet Birleşmesi Bildirgesi Semineri

Gelir İdaresi Başkanlığı, Adana Vergi Dairesi Başkanlığı ve Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası işbirliği ile "İzaha Davet, Defter Beyan Sistem ve Muhtasar-Aylık Prim Hizmet Birleşmesi Bildirgesi" konulu seminer gerçekleştirildi.

Seminere, Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Tunalı, Oda Başkanı Ali Farsak ve meslek mensupları katıldılar. Seminerde Gelir İdaresi Grup Başkanı Hüseyin Azili, vergi ile ilgili yapılan düzenlemelerde öncelikli hedefin verginin tabana yayılması ve kayıtdışılığın azaltılması olduğunu, bu uygulamaların mükellef ile idare ilişkilerini daha etkin hale getireceğini söyleyerek, "İzaha davet ve muhtasar- aylık prim hizmet bildirgesi birleşmesi" konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Gelir İdaresi Grup Başkanı Abdullah Karaboyacı, Defter Beyan Sisteminden bahsederek, "Defter Beyan Sistemine ilişkin esaslar 17 Aralık 2017 günü yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan 486 sıra numaralı vergi usul kanunu genel tebliğ ile belirlendi. Defter Beyan Sistemi ile vergiye uyum maliyetlerinin azaltılmasını, hataların oluşmadan önlenmesini bu manada kayıtları ve beyannamelerini ön denetimden geçirerek oluşturabilmeyi, defterleri elektronik ortamda oluşturmayı, muhafaza etmeyi, kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele etmeyi ve vergiye gönüllü uyum seviyelerin artırılmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

Seminer sonrası konuşmacılar katılımcıların sorularını cevaplayarak bilgilendirdi. - ADANA