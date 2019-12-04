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Defolimpik Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi 3 sporcu temsil edecek

Türkiye, 19. İşitme Engelliler (Defolimpik) Kış Olimpiyatları'nda kayak branşında 3 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.

04.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:08
Defolimpik Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi 3 sporcu temsil edecek

, 19. İşitme Engelliler (Defolimpik) Kış Olimpiyatları'nda kayak branşında 3 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.

Defolimpik Kış Olimpiyatları, 'nın Valtelline ve Valchiavenna kentlerinde 12-21 'ta gerçekleştirilecek.

Oyunlarda Türkiye'yi antrenör Yavuz Tanyeri ve tercüman Berrak Fırat ile sporcular İdris Gökberk Şimşek, Hamdi Yağcı ve Ömer Altunkaynak temsil edecek.

Antalya'da kamp yapan sporcular, 10 Aralık'ta İtalya'ya geçecek.

Kaynak: AA
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