Defolimpik Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi 3 sporcu temsil edecek
Türkiye, 19. İşitme Engelliler (Defolimpik) Kış Olimpiyatları'nda kayak branşında 3 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.
Türkiye, 19. İşitme Engelliler (Defolimpik) Kış Olimpiyatları'nda kayak branşında 3 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.
Defolimpik Kış Olimpiyatları, İtalya'nın Valtelline ve Valchiavenna kentlerinde 12-21 Aralık'ta gerçekleştirilecek.
Oyunlarda Türkiye'yi antrenör Yavuz Tanyeri ve tercüman Berrak Fırat ile sporcular İdris Gökberk Şimşek, Hamdi Yağcı ve Ömer Altunkaynak temsil edecek.
Antalya'da kamp yapan sporcular, 10 Aralık'ta İtalya'ya geçecek.