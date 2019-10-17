Defnedildiği gün evi yandı

17.10.2019 14:25

Artvin'in Şavşat ilçesinde kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden 75 yaşındaki Talat Çelik'in defnedildiği gün Kirazlı köyündeki baba evi yandı.



Artvin'in Şavşat ilçesi Kirazlı köyünde meydana gelen yangında 2 ahşap ev, 2 samanlık ve 3 ahır yandı. Edinilen bilgiye göre, saat 10.00 sıralarında nedeni bilinmeyen bir şekilde Sıtkı ve Talat Çelik kardeşlere ait evde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek Osman Çelik'e ait ev ile 2 ve 3 ahıra sıçradı. Yangının can kaybı yaşanmazken, yanan ahırlarda bulunan hayvanların merada olması büyük bir facianın önüne geçti.



Evi yanan Talat Çelik kalp rahatsızlığı nedeniyle önceki gün vefat etmiş, cenazesi bugün öğlen namazının ardından Şavşat Belediyesi mezarlığına defnedildi. Defnedildiği saatlerde evinin yandığını öğrenen ailesi ve yakınları büyük şok yaşadı.



Talat Çelik'in ailesi ve Kirazlı köyü sakinleri haberi alır almaz, yangına müdahale için köylerine döndüler. Ardahan ve Artvin'in ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Büyük uğraşlar soncu kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. - ARTVİN

Kaynak: İHA