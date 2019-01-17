Defneden Katma Değerli Ürün Üretilecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan, bölgesel kalkınma odaklı proje kapsamında, sağlık ve çevre alanında pilot üniversite seçilen Düzce Üniversitesinde (DÜ) "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları" kapsamında defneden katma değerli ürün üretimi için çalışma yapılacak.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, program çerçevesinde sektörde çalışma yapan bir firma ile defneden katma değerli ürün üretimi için çalışma yapılmasına ilişkin protokol imzaladı.

Yapılan protokol ile 'Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi' kapsamında, taraflar arasında ortak Ar-Ge ve Ür-Ge projelerinin gerçekleştirilerek ürün tedarikinin sağlanması, tarafların sahip olduğu laboratuvar imkanlarının ortak kullanımı, sektörde karşılaşılan sorunlara bilimsel çözüm yolları bulunması ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesi amaçlanıyor.

İmzalanan protokol çerçevesinde defne ihracatı gerçekleştiren ilgili firma ile Düzce Üniversitesi, değeri yeni keşfedilen defne bitkisinden doğal sağlık, kozmetik ve gıda takviyesi gibi katma değerli ürünlerin üretimi ve geliştirilmesi için ortak Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirecek.

Kaynak: AA