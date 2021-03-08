Defne yaprağı kadınlara ek gelir oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Defne yaprağı kadınlara ek gelir oluyor

08.03.2021 10:56 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:01
Defne yaprağı kadınlara ek gelir oluyor

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesince hayata geçirilen 'Defne Yaprağı Ayıklama Projesi' ile kadınların evlerinde çalışarak ek gelir elde edeceği bildirildi.

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesince hayata geçirilen 'Defne Yaprağı Ayıklama Projesi' ile kadınların evlerinde çalışarak ek gelir elde edeceği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje ile kadınlar kendi belirledikleri miktarda defne yaprağını evlerinde ayıklayacak, anlaşmalı firmaya teslim edecek ve emeğinin karşılığını alacak.

Yenişehir Belediyesi, Yenişehir Kent Konseyi ve Akdeniz Ekolojik Ürünler Firması işbirliğinde hayata geçirilen 'Defne Yaprağı Ayıklama Projesi'nin tanıtımı, Pazar Ötesi Üretici Kadın Pazarında yapıldı. Tanıtım toplantısında kadınlara ve mahalle muhtarlarına proje hakkında bilgi veren firma yetkilileri, defne yaprağının nasıl ayıklanacağını da uygulamalı olarak gösterdi.

Yenişehir Kent Konseyi Başkanı Dilek Çakır, projeyi Yenişehir Belediyesi ile ortak düzenlendiklerini ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınlara tanıttıklarını söyledi. Hayata geçirecekleri projeyle kadınların ev ekonomisine katkı sunmayı hedeflediklerini dile getiren Çakır, evinden çıkamayan, çalışama imkanı olamayan kadınların mahallerindeki muhtarlıklar aracılığı ile kendilerine ulaşabileceklerini aktardı. Çakır, "Kadının özellikle ev ekonomisine katkısı, katma değer oluşturmasına dayalı defne yaprağı ayrıştırma projesi. Defne yaprakları toplatılıyor, kurutuluyor fabrikasında ve kadınlarımıza paketler içerisinde onların talep ettikleri kiloda evlerine teslim ediliyor. Burada sağlıklı yapraklar ve sağlıksız yapraklar olarak ayrıştırılıyor. Ayrıştırılan sağlıklı yapraklar kaç kilo gelmişse kilogram bedeli ödeme yapılıyor" dedi.

Tanıtımın ardından projeden faydalanmak isteyen kadınlar kayıt yaptırdı. - MERSİN

Defne yaprağı kadınlara ek gelir oluyor
Defne yaprağı kadınlara ek gelir oluyor
Defne yaprağı kadınlara ek gelir oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Muharrem İnce Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Demet Akalın Aleyna Tilki
Spor Ali Şansalan Abdullah Avcı Mete Kalkavan Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Defne yaprağı kadınlara ek gelir oluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 11:18:17. #1.15#
title