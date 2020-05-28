Defne üretimiyle orman köylüsüne destek
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Defne üretimiyle orman köylüsüne destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçen yıl defne üretim aşamalarında yer alan orman köylülerine 115 milyon lira ekonomik katkı sağladıklarını bildirdi.

Defne üretimiyle orman köylüsüne destek
28.05.2020 12:09 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:09

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçen yıl defne üretim aşamalarında yer alan orman köylülerine 115 milyon lira ekonomik katkı sağladıklarını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) defne üretim çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, ana vatanı Anadolu ve Balkanlar olan defne, Akdeniz bitki örtüsünün karakteristik bitkilerinden biri olma niteliğini taşıyor. Türkiye'de defne, Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinin bütün kıyı şeridi boyunca yayılış gösteriyor.

Dünyada, ekolojik veya tabiattan toplanan ürünlere talep her geçen gün artarken, bu durum odun dışı orman ürünlerine yansıyor. Türkiye'nin odun dışı orman ürünlerinden ve önemli tıbbi aromatik bitkilerinden birisi olan, ayrıca dış ticarette önemli yer tutan Akdeniz defnesi de yoğun talep görüyor.

Defne için eylem planı

Bu çerçevede Bakanlık, defnenin sürdürülebilir nitelikte olması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, üretimde yaşanan değer kayıplarının azaltılması ve orman köylüsünün gelirlerinin artırılması için 2016 yılında Defne Eylem Planı'nı hayata geçirmişti.

2016-2020 döneminde uygulanan bu eylem planı çerçevesinde 12 bin 500 dekarlık alanda defne rehabilitasyonu yapılması hedeflendi. Ayrıca bu alanlarda toplanan defnelerin taşınabilmesi için 160 kilometrelik bir yol şebekesi tamamlanacak. Eylem planıyla defne alanlarının korunması, bu amaçla eğitimler verilmesi ve iç tüketimin artırılması için tanıtım faaliyeti gerçekleştirilmesi de amaçlandı.

Eylem planı kapsamında yürütülen çalışmalarla bugün itibarıyla 9 bin 610 dekar alanda rehabilitasyon çalışması tamamlanarak 122 kilometrelik yol yapıldı. Ayrıca 810 dekar alan defne tohumundan faydalanılmak üzere koruma altına alındı ve 4 bin kişiye eğitim verildi.

Dünyada önemli bir üretici konumunda bulunan Türkiye, yıllar itibarıyla ihracat gelirini de artırdı. 2005 yılında 12 milyon dolar olan defne ihracat geliri, geçen yıl 40 milyon doları buldu.

OGM'nin 2005 yılında 6 bin 436 ton olan defne üretimi de 2019 yılında 32 bin 600 tona yükseldi. Bu üretimden 4,2 milyon lira tarife bedeli tahsil edildi.

"Orman köylüsüne ek gelir kapısı açtık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Pakdemirli, toplayıcıların defne alanlarından aşırı ve bilinçsiz faydalanmaları sebebiyle verimli defne alanlarının tahrip olduğunu ve yaprak veriminin düştüğünü bildirdi.

Faydalanılan alanlarda makineli çalışma imkanının olmaması, defne alanlarından iç kısımlara ulaşımı sağlayacak yol şebekesinin de yetersizliğinin bu eylem planının hazırlanmasını zorunlu hale getirdiğine işaret eden Pakdemirli, dünyada ve Türkiye'de orman kaynaklarının gelecek nesillere aktarılabilmesinin önemli şartlarından birisinin de o civarda yaşayan halka alternatif gelir kaynakları sunmak olduğunu vurguladı.

Pakdemirli, bu eylem planıyla orman köylüsüne ek gelir kapısı açtıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede 2019 yılında üretimi gerçekleştirilen defnenin üretim aşamalarında yer alan orman köylülerine 115 milyon lira ekonomik katkı sağladık. Bugüne kadar birçok eylem planı hazırladık ve uyguluyoruz. Bu eylem planının da başarıyla hedefine ulaşacağından hiç şüphem yok. Bu tip uygulamalar kırsal kalkınmanın lokomotifi olacak."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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